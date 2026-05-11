Forsal logo

Hezbollah przebił Żelazną Kopułę. Izrael ma wielki problem

W. Rodak
Wojciech Rodak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:35
atak dronów Hezbollah Żelazna Kopuła
Hezbollah przebił Żelazną Kopułę/X.com
Operatorzy dronów Hezbollahu sprawiają izraelskiej armii coraz większą trudność. Od tygodni uderzają w jej czołgi, sprzęt i żołnierzy. W niedzielę opublikowali nagranie, z którego wynika, że ich bezzałogowiec uderzył w baterię systemu przeciwlotniczego Żelazna Kopuła na północy kraju, przy granicy z Libanem.

Hezbollah atakuje baterię "Żelaznej Kopuły"

Nagranie opublikowane przez Hezbollah przedstawia dwa ataki dronowe na tę samą baterię obrony przeciwlotniczej gdzieś w północnym Izraelu. Pierwszy przeprowadzono w czwartek – widać na nim, jak bezzałogowiec uderza w prawą wyrzutnię baterii. Następnego dnia nad nią pojawił się kolejny bezzałogowiec (od 41 sekundy nagrania). Widać, że obie wyrzutnie – w tym uszkodzona prawa – zostały załadowane na ciężarówki. Kręcą się wokół nich izraelscy żołnierze. Bezzałogowiec uderza, ale nie wiadomo, czy ostatecznie trafił w grupę wojskowych, czy drugą wyrzutnię.

Żelazna Kopuła to jeden z najnowocześniejszych systemów przeciwlotniczych na świecie. Służy do przechwytywania i niszczenia pocisków rakietowych, artyleryjskich i moździerzowych, a także – co ironiczne – dronów.

To pierwszy przypadek, gdy bezzałogowce Hezbollahu skutecznie zaatakowały izraelski system obrony przeciwlotniczej. Siły Obronne Izraela (IDF) nie wydały komunikatu w sprawie incydentu.

Drony światłowodowe są zmorą izraelskiej armii

Izrael ponownie wkroczył do południowego Libanu w marcu tego roku, w odpowiedzi na ataki Hezbollahu, który wsparł swojego zaatakowanego protektora – Iran. Hezbollah od tygodni używa przeciwko IDF dronów bojowych FPV sterowanych światłowodowo – dokładnie takich, jakie są używane przez obie strony konfliktu w Ukrainie. Są one odporne na zakłócenia systemów walki elektronicznej i – jak wskazuje powyższe nagranie – trudne do wykrycia.

W efekcie izraelska armia zaczęła tracić w Libanie sporo sprzętu, a czasem także żołnierzy. IDF próbuje temu szybko zaradzić. Na froncie testowanych jest jednocześnie kilka rozwiązań antydronowych, w tym system Iron Drone Raider. Na razie jednak żaden nie okazał się skuteczny.

Jeśli obrona przeciwlotnicza się posypie, będziemy w kropce

W połowie marca były dowódca izraelskiej obrony przeciwlotniczej, gen. Ran Kochaw, ostrzegł, że IDF niewystarczająco zabezpiecza baterie systemów obrony przeciwlotniczej Żelazna Kopuła, Proca Dawida i Arrow. Wskazał przy tym na przypadki trafienia podobnych systemów obrony powietrznej w innych krajach.

Podkreślił, że choć ochrony wymaga całe państwo, to właśnie systemy obrony przeciwlotniczej są jednocześnie najważniejsze i najbardziej narażone. Jeśli zostaną zniszczone, cały szerszy system obrony może się posypać.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraHezbollah przebił Żelazną Kopułę. Izrael ma wielki problem »
Tematy: Izraelatak dronówŻelazna KopułaLiban
Powiązane
Donald Trump operacja Project Freedom Arabia Saudyjska iran 2026
Sojusznicy z Zatoki Perskiej mają dość gry Trumpa wokół Iranu. Powiedzieli "nie" i musiał ustąpić
Izrael Liban Hezbollah drony
Izrael nie odrobił lekcji z Ukrainy. W desperacji sięga po "spider-drona"
Liban Izrael Hezbollah atak dronów
Izraelscy żołnierze w dronowej matni Hezbollahu. Cudem uniknęli rzezi
Zobacz
|
Oni też dostaną 800 plus? Takiej zmiany w przepisach jeszcze nie było
Rodzice dorosłych już dzieci dostaną 800 plus? Takiej zmiany w przepisach jeszcze nie było. Kiedy wprowadzą nowe świadczenie
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Dworzec Chongqing East
To największy dworzec kolejowy świata. Stacja-miasto o powierzchni dwóch Watykanów
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem. Zmiany dotkną nas wszystkich
pieniądze, zasiłek
Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na serce w 2026 i 2027 roku. Komu należą się pieniądze?
Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Tu znajdziesz arkusze CKE
Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Tu znajdziesz arkusze CKE
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj