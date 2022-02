Kanada udostępni rządowi Ukrainy pożyczkę w wysokości do 500 mln dolarów kanadyjskich na wsparcie ukraińskiej gospodarki w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Jest to dodatkowa pożyczka, ponad przyznaną w styczniu br. pomoc finansową w wysokości 120 mln CAD.

Trudeau dodał, że Kanada przekaże Ukrainie broń i amunicję o wartości 7,8 mln CAD, jest to odpowiedź na konkretną prośbę ze strony Ukrainy. Wcześniej Kanada przekazała Ukrainie inne wojskowe wyposażenie, w tym - systemy wywiadowcze, a także środki ochrony osobistej dla żołnierzy.

Trudeau zwrócił uwagę, że Kanada dołącza do innych krajów, które przekazały Ukrainie broń, w tym do USA, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Czech, Holandii i Polski, a celem jest powstrzymanie dalszych agresywnych działań ze strony Rosji. Premier Kanady przypomniał, że w sobotę rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W poniedziałek Kanada dołączyła do wspólnego stanowiska krajów G7 w sprawie ochrony suwerenności, integralności terytorialnej i ekonomicznej stabilności Ukrainy. Jak głosi komunikat wicepremier i minister finansów Chrystii Freeland, "kraje G7 będą nadal udzielać dwustronnej i wielostronnej pomocy ekonomicznej oraz blisko współpracować z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w tym z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, by chronić finansową i ekonomiczną stabilność Ukrainy".

"Ukraina znajduje się na pierwszej linii walki między demokracją a autorytaryzmem. Stawka w tym konflikcie jest wysoka i bezpośrednio istotna dla państwowych interesów Kanady" - powiedziała cytowana w komunikacie Freeland, zwracając uwagę, że "Kanada jest przygotowana do niezwłocznej reakcji na każdą dalszą agresję ze strony Rosji i zagrożenia dla ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej oraz do nałożenia dolegliwych gospodarczych i finansowych sankcji".

Na Ukrainie Kanada prowadziła wojskową misję szkoleniową w ramach operacji UNIFIER i pod koniec stycznia br. została ona przedłużona do końca marca 2025 r. Jednak w weekend kanadyjscy szkoleniowcy zostali wycofani z Ukrainy i - jak podał w niedzielę publiczny nadawca CBC - ok. 260 kanadyjskich żołnierzy jest obecnie w Polsce. Nie wiadomo, czy jest to ich nowe miejsce stacjonowania.

W sobotę Kanada czasowo zawiesiła działalność ambasady w Kijowie ze względu na rosnącą obecność militarną Rosji na granicy z Ukrainą i otworzyła ją czasowo we Lwowie. W piątek Kanada zaleciła swoim obywatelom znajdującym się jeszcze na Ukrainie natychmiastowe opuszczenie tego kraju.

W ostatnim dniu stycznia br. kanadyjski MSZ poinformował, że Kanada wycofuje z ambasady w Kijowie pracowników, którzy nie pełnią priorytetowych funkcji oraz pozostające jeszcze na Ukrainie rodziny dyplomatów. Zespół w ambasadzie miał zostać wzmocniony o ekspertów w dziedzinach takich jak reforma sektora bezpieczeństwa, zarządzanie w sytuacjach konfliktu, reformy demokratyczne, serwis konsularny i dyplomacja. Już wcześniej rząd Kanady wycofał z Ukrainy członków rodzin dyplomatów.

Z Toronto Anna Lach (PAP)