Jak poinformowała rzeczniczka 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej kpt. Anna Bielak-Pestka, rozpoczęła się 18. edycja BULL RUN ćwiczenia zgrywającego 15. GBZ i żołnierzy Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

W kolejnych dniach pododdziały Brygady oraz wojsk sojuszniczych będą się przemieszczać po wyznaczonych drogach północno-wschodniej Polski w kierunku Suwałk i Białegostoku.

"Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie procedur podczas przemieszczenia się pododdziałów Wojsko Polskie i NATO w terenie oraz zapoznanie z charakterystyką dróg i ukształtowaniem terenu" - wyjaśniła.

Z żołnierzami będą mogli spotkać się mieszkańcy Polski północno-wschodniej. Zaplanowano bowiem pokazy sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Takie spotkania zaplanowano w miejscowościach Sejny, Suwałki oraz Rutka-Tartka a także Krynki.

Bull Run to cykliczne szkolenie a działania wojsk zostały zaplanowane i uzgodnione z władzami administracji publicznej. Wspólne manewry zakończą się 25 marca powrotem wojska do Orzysza i Giżycka oraz w przypadku Batalionowej Grupy Bojowej NATO do Bemowa Piskiego- przekazała kpt Bielak-Pestka.

autor: Agnieszka Libudzka