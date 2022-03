„ONZ robi wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeć ludzi, których życie zostało wywrócone do góry nogami przez wojnę. W ciągu ostatniego miesiąca, poza pomocą dla krajów przyjmujących uchodźców, nasze organizacje humanitarne i ich partnerzy dotarli z żywnością, schronieniem, kocami, lekarstwami, wodą butelkowaną i artykułami higienicznymi do prawie 900 tys. osób, głównie we wschodniej Ukrainie" - powiedział Guterres.

Reklama

Przekazał też, że w tym kraju przebywa obecnie ponad 1000 pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy pracują w ośmiu centrach humanitarnych.

Reklama

Szef ONZ wskazał na straty spowodowane wojną Putina. „Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji miesiąc temu, wojna doprowadziła do bezsensownej utraty życia tysięcy osób, przesiedlenia 10 mln ludzi, głównie kobiet i dzieci, systematycznego niszczenia podstawowej infrastruktury oraz gwałtownego wzrostu cen żywności i energii na całym świecie” – zauważył.

Wezwał do położenia kresu inwazji podkreślając, że rozwiązaniem dla zakończenia tragedii jest polityka, a nie sama tylko humanitarna pomoc. „Dlatego apeluję o natychmiastowe zawieszenie broni, aby umożliwić postęp w poważnych negocjacjach politycznych dla osiągnięcia porozumienia pokojowego opartego na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych” – oznajmił Guterres.