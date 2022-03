NATO zwróciło się do nas z prośbą o wysłanie na Łotwę liczącego 800 żołnierzy batalionu, by wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu - ogłosiło w czwartek duńskie ministerstwo obrony. Władze Danii już wcześniej informowały o gotowości wysłania takiej jednostki do jednego z krajów bałtyckich.

Dania jest gotowa wysłać do krajów bałtyckich w ramach sił NATO liczący 800 żołnierzy batalion bojowy - poinformowała premier Mette Frederiksen we wtorek, po przemówieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przed duńskim parlamentem. Reklama Po wystosowaniu przez NATO formalnej prośby, decyzję musi jeszcze zaakceptować duński parlament, Folketing, ale większość zasiadających w nim ugrupowań popiera wysłanie wojsk do krajów wschodniej flanki Sojuszu. W reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę, duński rząd zdecydował o wysłaniu na początku marca 200 żołnierzy do Estonii oraz dwóch myśliwców F-16 do Polski. Oczekuję, że na Rosję zostaną nałożone kolejne sankcje - powiedziała w czwartek dziennikarzom przebywająca z wizytą w Wilnie premier Frederiksen. (PAP)