"Rosja wykorzystała prywatną firmę wojskową Wagner do wzmocnienia sił frontowych oraz do złagodzenia braków kadrowych, w tym zastąpienia ofiar. Wagner prawie na pewno odegrał centralną rolę w niedawnych walkach, w tym w zdobyciu Popasnej i Lisiczańska (w obwodzie ługańskim - PAP). Walki te spowodowały ciężkie straty w grupie. Wagner obniża standardy rekrutacyjne, zatrudniając skazańców i osoby znajdujące się wcześniej na czarnej liście. Dla nowych rekrutów dostępne są bardzo ograniczone szkolenia. Z dużym prawdopodobieństwem wpłynie to na przyszłą skuteczność operacyjną grupy i zmniejszy jej wartość jako wsparcia dla regularnych sił rosyjskich" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Szef Wagnera Jewgienij Prigożyn został niedawno uhonorowany tytułem Bohatera Federacji Rosyjskiej za działania Wagnera w obwodzie ługańskim. Nastąpiło to w czasie, gdy wielu bardzo wysokich rangą rosyjskich dowódców wojskowych jest zastępowanych, co może zaostrzyć pretensje między wojskiem a Wagnerem. Może to również negatywnie wpłynąć na morale rosyjskich wojskowych" - dodano.