"Oczekuję dalszego wzmocnienia naszej ugrofińskiej współpracy, także jako sojusznicy" – napisał na Twitterze Niinisto.

Reklama

W rozpoczętym wiosną tego roku procesie akcesji Finlandii oraz Szwecji do NATO, Węgry oraz Turcja są jedynymi państwami (spośród 30 członków), które dotychczas nie ratyfikowały członkostwa dwóch krajów nordyckich do Sojuszu.

Reklama

O ile Turcja – powiadomiła fińska prasa – od początku zgłaszała zastrzeżenia co do poparcia dla wejścia Finlandii i Szwecji do NATO (chodzi o żądania Ankary ws. zmiany polityki Helsinek i Sztokholmu wobec organizacji, m.in. kurdyjskich, uznawanych przez Turcję za terrorystyczne oraz ekstradycji niektórych ich aktywistów), to Węgry – przynajmniej publicznie, "żadnych wymagań nie wystosowały, ale zwlekają z ratyfikacją".

Spekulowano m.in, że węgierskie władze mogą oczekiwać od Finlandii podjęcia jakichś działań na forum unijnym. Fiński rząd w poprzednich latach ostro krytykował Węgry w ich sporze z Komisją Europejską o praworządność.

"Z tego, co ja rozumiem, to Węgry są gotowe ratyfikować nasze członkostwo w grudniu" – powiedział na konferencji minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto, który w środę przewodniczy spotkaniu szefów dyplomacji krajów nordyckich w Helsinkach. Według niego Węgry mają rozpatrzyć protokoły Finlandii i Szwecji jednocześnie.

Finlandia przewodniczy obecnie spotkaniom w ramach Rady Nordyckiej, będącej forum współpracy międzyparlamentarnej i rządowej Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji oraz ich terytoriów autonomicznych. W tym roku obchodzone jest 70-lecie istnienia tej regionalnej organizacji.

Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)