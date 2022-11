Reklama

We wtorek po pilnej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli. Rzecznik rządu poinformował, też, że zostanie zweryfikowane, czy zachodzą przesłanki, by uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego, który dotyczy konsultacji państw członkowskich NATO.

Reklama

Polska członkiem NATO

Po naradzie w BBN odbyło się specjalne posiedzenie Rady Ministrów, po którym premier Mateusz Morawiecki wygłosił oświadczenie. "Polska jest członkiem najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata, jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. W ostatnich godzinach prezydent Andrzej Duda, ja, minister obrony narodowej i minister spraw zagranicznych rozmawialiśmy z wieloma naszymi odpowiednikami, partnerami z NATO i Unii Europejskiej" – powiedział szef rządu.

Kondolencje dla ofiar

Złożył kondolencje rodzinom mężczyzn, którzy ponieśli śmierć. "Mogę zapewnić, że nie zostawimy samych sobie rodzin, nie zostawimy samych sobie bliskich" – zaznaczył.

Ustalanie przyczyn

Premier poinformował, że "trwają prace nad ustaleniem przyczyn, które miały miejsce i wszystkiego co się stało podczas zdarzenia". Przekazał, że do udziału w pracach zaproszono międzynarodowych ekspertów. "Poprosiliśmy o to wsparcie sojuszników, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie" – dodał.

Szef rządu przekazał też, że zdecydowano o podniesieniu gotowości bojowej wybranych oddziałów Polskich Sił Zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania przestrzeni powietrznej. "To monitorowanie przestrzeni powietrznej odbywa się i będzie się odbywało we wzmocniony sposób razem z sojusznikami" - podkreślił.

Art. 4 Traktatu waszyngtońskiego

Zaznaczył, że prowadzone są też analizy i konsultacje z naszymi sojusznikami w zakresie potencjalnego użycia art. 4 Traktatu waszyngtońskiego, czyli artykułu, który uruchamia konsultacje w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. "Weryfikujemy przesłanki, które mogą służyć do tego, aby ten artykuł 4 został użyty" - podkreślił Morawiecki.

Wezwania ambasadora Rosji

Premier poinformował, że zdecydowano o wezwaniu ambasadora Federacji Rosyjskiej do MSZ. "Minister spraw zagranicznych będzie wkrótce rozmawiał z ambasadorem rosyjskim" - zapowiedział szef rządu.

Rozmowa z rządem Ukrainy

Dodał, że pozostaje w stałym kontakcie z rządem Ukrainy. "Pan prezydent Andrzej Duda rozmawiał z panem prezydentem (Ukrainy), ja jestem w kontakcie z panem premierem Ukrainy. Ponadto na miejscu zdarzenia znajdują się nasze służby, już od kilku godzin - służby saperskie, najpierw postarały się o zapewnienie, aby wszyscy specjaliści, biegli, eksperci mogli spokojnie przebadać bardzo dokładnie wszystkie miejsca tego całego zdarzenia" - mówił Morawiecki.

Podwyższony stan gotowości służb

"Podnieśliśmy razem z ministrem spraw wewnętrznych i administracji w stan podwyższonej gotowości wszystkie służby - funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałe służby, służby specjalne są również podniesione w stan podwyższonej gotowości w tym szczególnym momencie" - dodał premier.

Apel o powściągliwość

Szef rządu zaapelował też do Polaków o powściągliwość. "Apeluję do wszystkich Polaków, aby zachować spokój wokół tej tragedii. Bądźmy rozważni. Nie dajmy sobą manipulować. Teraz musimy kierować się powściągliwością i rozwagą. Musimy być rozważni i opierać się wyłącznie na faktach" - mówił.

Zwrócił się również z apelem do polityków. "Apeluję również do całej klasy politycznej o powściągliwość, o odpowiedzialność. Musimy szczególnie w tych trudnych momentach pokazać Polakom jedność i to, że rozumiemy, na czym polega polska racja stanu" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier przekazał, że rozmawiał z wieloma liderami europejskimi, "którzy zapewniają Polskę o swoim wsparciu, także w wyjaśnieniu wszystkich przyczyn, które doprowadziły do tego zdarzenia".

Zwracając się do Polaków przestrzegał przed fake newsami. "Nie możemy ulec tym wszystkim manipulacjom, nie możemy ulec fake newsom. Bądźmy tutaj rozważni i słuchajmy komunikatów, które pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Słuchajmy tez komunikatów z rządu i naszych sojuszników. Apeluję do wszystkich rodaków o zachowanie spokoju, o szczególną ostrożność wobec prób dezinformacji. Teraz w tej godzinie w takich dniach musimy być razem. Razem jesteśmy bezpieczni i razem nie damy się zastraszyć. Razem jesteśmy silni" - dodał.(PAP)

Autor: Edyta Roś