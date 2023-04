Reklama

Nowa era

„Rosyjska inwazja na Ukrainę przeniosła nas w nową erę wspólnej europejskiej obronności” – powiedziała holenderska minister obrony Kajsa Ollongren w czasie czwartkowej ceremonii wojskowej w bawarskiej miejscowości Veitshöchheim w Niemczech.

Holenderskie siły lądowe składają się z trzech brygad bojowych, z czego dwie zostały już zintegrowane z niemiecką armią. Czwartkowa ceremonia obejmowała włączenie ostatniej już - 13. Lekkiej Brygady Holandii, składającej się z 3 tys. żołnierzy, do 10. Dywizji Pancernej Bundeswehry.

W wyniku integracji powstała siła składająca się w sumie z 50 tys. personelu wojskowego, z czego ok. 8 tys. żołnierzy pochodzi z Holandii.

Dzięki integracji łatwiejsze będą wspólne ćwiczenia wojskowe, połączone siły mają również dokonywać wspólnych zakupów – czytamy na stronie holenderskiego resortu obrony.

Plany integracji nie objęły Korps Commandotroepen, czyli sił specjalnych holenderskiej armii.

Wpływ na suwerenność

Integracja sił wojskowych dwóch krajów nie wpłynie na suwerenność holenderskiej armii – pisała w lutym holenderska minister obrony w liście do parlamentu. Oba rządy będą mogły podejmować niezależne decyzje ws. rozmieszczenia wojsk – dodała Kajsa Ollongren.

Pewnym wyzwaniem wiążącym się z integracją mogą być różnice kulturowe pomiędzy niemiecką i holenderską armią – uważa Martin Wijnen, dowódca Królewskiej Armii Holenderskiej.

“Jeśli niemiecki dowódca podejmuje decyzję, to jest to koniec dyskusji. Jeśli zaś dowódca podejmuje decyzję w Holandii, to oznacza to początek dyskusji. Ale musimy się wzajemnie szanować” – powiedział Wijnen.

Pewne różnice dostrzega też holenderska minister obrony Kajsa Ollongren, ale jak dodaje, „ostatecznie istnieje więcej podobieństw”.

Długa historia współpracy

Połączenie sił lądowych Holandii i Niemiec wpisuje się we wcześniejsze działania obu krajów. W 2014 roku 11. Brygada Aeromobilna połączyła się z niemiecką Dywizją Szybkiego Reagowania. Później, w 2016 roku, 43. Brygada Zmechanizowana zintegrowała się z niemiecką 1. Dywizją Pancerną. Od 1995 roku oba kraje blisko współpracują w ramach 1. Korpusu Niemiecko-Holenderskiego. Siły powietrzne obu krajów również częściowo zostały zintegrowane – wynika z informacji holenderskiego resortu obrony.