"Przestępczość o podłożu politycznym odzwierciedla konflikty społeczne w naszym kraju. Początek 2022 r. nadal upływał w cieniu pandemii COVID-19. Zdajemy sobie również sprawę z dalekosiężnych skutków zbrodniczej wojny Putina na Ukrainie na nasze społeczeństwo. Szczególnie niepokoi mnie gwałtowny wzrost ataków na uchodźców. Atakowanie osób, które znalazły w naszym kraju schronienie przed wojną i terrorem jest w najwyższym stopniu nieludzkie" - mówiła 9 maja federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser.

Wzrost przestępczości, która nie może zostać przyporządkowana do tradycyjnych kategorii prawicowego i lewicowego ekstremizmu

Liczba czynów karalnych wymierzonych w uchodźców wzrosła w Niemczech w 2022 r. o 9 proc., liczba przestępstw z użyciem przemocy - o 22 proc. - wynika z corocznego raportu Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA). Odnotowano też 5510 przestępstw na tle politycznym, które miały związek z wojną na Ukrainie.

Widzimy znaczny wzrost przestępczości, która nie może zostać przyporządkowana do tradycyjnych kategorii prawicowego i lewicowego ekstremizmu - podkreśliła minister. Do tej grupy zaliczono ponad 24 tys. czynów karalnych, znaczna część z nich była związana z protestami przeciwko restrykcjom związanym z pandemią COVID-19, polityce klimatycznej i energetycznej czy rosnącym kosztom życia - dodała Faeser.

Największym zagrożeniem dla niemieckiego społeczeństwa wciąż pozostaje jednak prawicowy ekstremizm - ostrzegła minister. Do tej kategorii zaliczono ponad 23 tys. przestępstw - informuje BKA. 41 proc. ofiar przestępstw z użyciem przemocy zostało poszkodowanych przez sprawców wywodzących się ze skrajnie prawicowych kręgów.

Podczas protestów klimatycznych odnotowano ponad 1,7 tys. czynów zabronionych

Ponad 11,5 tys. czynów zakwalifikowano jako "przestępstwa motywowane nienawiścią"; ich liczba wzrosła o 10 proc. w stosunku do poprzedniego roku; trzy czwarte z nich łączono z prawicowym ekstremizmem. W 2022 r. odnotowano 1865 przestępstw przypisywanych osobom związanym ze skrajnie prawicowym ruchem tzw. Obywateli Rzeszy - to wzrost o blisko 40 proc. Wśród nich jest kilkadziesiąt osób zatrzymanych w grudniu ub.r., które oskarżono m.in. o planowanie zamachu stanu.

Przestępczość o charakterze antysemickim spadła o 12,75 proc. - w 2022 r. odnotowano 2641 takich czynów (średnio siedem dziennie). Zdecydowana większość z nich (ok. 84 proc.) była związana z prawicowym ekstremizmem, mniejsza część z islamskim radykalizmem - wynika ze sprawozdania BKA. Do 88 (z 64 w 2021 r.) wzrosła jednak liczba antysemickich przestępstw z użyciem przemocy. W 61 przypadkach doszło do uszkodzenia ciała.

Podczas protestów klimatycznych odnotowano ponad 1,7 tys. czynów zabronionych, z których ponad 80 proc. łączonych jest z lewicowym ekstremizmem.

"W 2022 roku mieliśmy do czynienia z ponownym nowym rekordem liczby przestępstw motywowanych politycznie. Istnieje również tendencja do radykalizacji części społeczeństwa. (...) Te zmiany należy traktować bardzo poważnie. (...) Walka z przestępczością o podłożu politycznym pozostaje priorytetem BKA i innych organów bezpieczeństwa" - mówił dyrektor BKA Holger Muench.