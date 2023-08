DGP zapoznał się z wynikami międzynarodowego sondażu, przeprowadzonego w maju i czerwcu br. w części krajów naszego regionu. Chodzi o Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Niemcy, Czechy, Słowację, Rumunię i Węgry. W naszym kraju badanie zostało zrealizowane przez pracownię IBRiS w ramach projektu „Bezpieczeństwo 2023”.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Polacy wyróżniają się na tle obywateli pozostałych krajów. W przypadku pierwszego pytania, dotyczącego tego, kto powinien zajmować się obroną terytorium w przypadku zewnętrznej napaści, najwyższy odsetek wskazań miała armia zawodowa – średnio 77 proc. wskazań we wszystkich krajach, w Polsce to 81 proc. (najwyższa wartość). Na drugim miejscu wskazano wszystkich mężczyzn w wieku 18–60 lat zdolnych do walki – średnio 33 proc., ale w przypadku Polski to aż 51 proc.

