Na 50 obiektach światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO objętych badaniem zidentyfikowano ponad 18 000 lodowców. Lodowce te zajmują powierzchnię około 66 000 km², co stanowi prawie 10 procent powierzchni lodowców Ziemi. Analizy satelitarne pokazują, że lodowce cofają się w przyspieszonym tempie od 2000 roku. Naukowcy szacują, że do dziś straty pokrywy netto wyniosły kilkaset miliardów ton lodu. To globalne cofanie się jest jednym z najbardziej namacalnych dowodów zmian klimatycznych.

Miejscami najbardziej dotkniętymi topnieniem były wpisany na listę UNESCO kanadyjsko-amerykański kompleks obszarów chronionych składających się z Parku Narodowego Kluane, Parku Narodowego Wrangella-Świętego Eliasza, Glacier Bay oraz Prowincjonalnego Parku Przyrody Tatshenshini-Alsek. Kolejne są Ilulissat Icefjord na Grenlandii i czapa lodowa Vatnajökull na Islandii.

Alpejski ślad

Największy europejski lodowiec znajduje się w Alpach, położony w szwajcarskim regionie Jungfrau-Aletsch. Znalazł się on na dziewiątym miejscu na liście lodowców najbardziej dotkniętych skutkami katastrofy klimatycznej. W ciągu dwudziestu lat stracił on lód o wartości netto 7 miliardów ton.

Lodowce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO tracą obecnie średnio około 58 miliardów ton lodu rocznie, co odpowiada całkowitemu rocznemu zużyciu wody we Francji i Hiszpanii łącznie. Przyczyniają się do prawie 5 procent wzrostu poziomu mórz. Jak prognozują naukowcy związani z UNESCO, niezależnie od zastosowanego scenariusza klimatycznego, lodowce w ponad 30 proc. wymienionych wyżej lokalizacji znikną do 2050 roku.

Zmrożona woda życia

Lodowce są kluczowymi zasobami Ziemi, ponieważ zaspokajają podstawowe zapotrzebowanie połowy ludzkości na wodę do użytku domowego, w rolnictwie i do produkcji energii w elektrowniach wodnych. Dodatkowo często mają znaczenie kulturowe i turystyczne będąc źródłem utrzymania dla społeczności lokalnych.

Dziś na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdują się również:

- duński lodowiec Jakobshavn Isbræ w Ilulissat Icefjord

- Park Narodowy Sagarmatha w Nepalu z najwyżej położonym system lodowców, na jego terytorium znajdują się trzy ośmiotysięczniki: Mount Everest, Lhotse i Czo Oju

- ostatnie pozostałe lodowce w Afryce, między innym na górze Kilimandżaro w Zjednoczonej Republice Tanzanii.