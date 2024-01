Ławrow oskarża Zachód

Jak pisze Reuters, minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że USA zaproponowały Moskwie oddzielenie kwestii Ukrainy od rozmów w sprawie kontroli zbrojeń obu mocarstw, ale jego zdaniem taka koncepcja jest nie do przyjęcia ze względu na poparcie Zachodu dla Ukrainy.

Ławrow oskarżył też Zachód o prowadzenie "wojny hybrydowej" przeciwko Rosji, ale nie wykluczył możliwości przyszłych rozmów w tej kwestii. "Nie widzimy najmniejszego zainteresowania ze strony Stanów Zjednoczonych ani NATO rozwiązaniem konfliktu ukraińskiego i wysłuchaniem obaw Rosji” – powiedział Ławrow na konferencji prasowej.

"Nie odrzucamy tego pomysłu na przyszłość, ale uzależniamy tę możliwość od porzucenia przez Zachód polityki podważania i braku poszanowania interesów Rosji" – zaznaczył.

"Musimy wierzyć Rosji na słowo…"

Jak pisze Reuters, dyrektor ds. kontroli zbrojeń w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Pranay Vaddi stwierdził, że Rosja może zmienić zdanie w tej sprawie w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia traktatu Nowy START, co będzie miało miejsce w lutym 2026 r. Dodał jednak, że nie ma na to żadnych gwarancji.

"Musimy wierzyć Rosji na słowo" - powiedział Vaddi. "Rodzi to pewne wątpliwości co do chęci Rosji do podjęcia rozmów na temat kontynuacji Nowego START-u. Myślę, że w pewnym momencie będą chcieli wrócić do stołu, najpewniej przed wygaśnięciem umowy, ale Rosja może być nieprzewidywalna".

Nowy START - rosyjsko-amerykański traktat

W lutym zeszłego roku Władimir Putin ogłosił, że zawiesza udział swojego kraju w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START. Wcześniej Departament Stanu USA oznajmił, że Moskwa narusza traktat Nowy START, uniemożliwiając USA inspekcję swojego arsenału jądrowego.

Nowy START to podpisany w 2010 r. rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym z tych dwóch krajów. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie Rosja i USA upoważniły się wzajemnie do przeprowadzenia inspekcji, by kontrolować ograniczenia.