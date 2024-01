"Odnośnie doniesień o porozumieniu dotyczącym zawieszenia broni, Izrael stoi na stanowisku, że nie zrezygnuje ze zniszczenia Hamasu, uwolnienia wszystkich zakładników i odparcia zagrożenia ze strony Strefy Gazy wobec Izraela" – powiedziała Stein.

"Nie będzie zawieszenia broni. W przeszłości zdarzały się przerwy ze względów humanitarnych. Hamas złamał to porozumienie" - podkreśliła.

W poniedziałek amerykański portal Axios podał, że Izrael zaoferował Hamasowi za pośrednictwem Kataru i Egiptu dwumiesięczną przerwę w walkach i nalotach w Strefie Gazy w zamian za uwolnienie wszystkich zakładników.

Katar, który pełnił rolę mediatora przy poprzednim porozumieniu o rozejmie i uwolnieniu zakładników, zakwestionował te doniesienia. "Przecieki do mediów są niekompletne lub całkowicie fałszywe" – mówił rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Kataru Madżed al-Ansari.

We wtorek Times of Israel podał na podstawie źródeł egipskich, że Hamas odrzucił izraelską propozycję. Zdaniem portalu przywódcy palestyńskiego ruchu odmawiają opuszczenia Strefy Gazy i żądają, aby Izrael całkowicie wycofał się z tego terytorium i pozwolił Palestyńczykom na powrót do swoich domów. (PAP)