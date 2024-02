Awdijiwka w ogniu walk

Reklama

Obecnie rosyjskie działania skupione są na kilku fragmentach frontu. Najbardziej krwawe walki mają miejsce w okolicach miasta Awdijiwka w obwodzie donieckim. Miasto to przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie liczyło 32 tys. mieszkańców. Ile osób żyje tam dziś? Trudno powiedzieć, ale raczej liczba to wynosi mniej niż 1000 osób. Walki w tych okolicach nie są jednak niczym nowym.

Już w 2014 roku prorosyjscy separatyści przypuścili szturm na Awdijiwkę. Szturm zakończył się znacznymi stratami po stronie separatystów, a siły ukraińskie kontratakowały. Od 2014 roku miasto systematycznie ostrzeliwane jest przez Rosjan. Szturm z 2014 roku nie był jednym. W 2017 roku trwały kolejne walki o strefę przemysłową miasta.

Reklama

Ponowne ciężkie boje o Awdijiwkę rozpoczęły się w lutym 2022 roku. Gdy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna, Awdijiwka była jednym z głównych celów. 13 marca 2022 roku Rosjanie zbombardowali Zakłady Koksownicze i Chemiczne Awdijiwka. Najeźdźcy nie ograniczali się jednak do infrastruktury energetycznej. Przy pomocy pocisków Tornado-S Rosjanie zaatakowali miasto, powodując straty wśród ludności cywilnej.

Awdijiwka po 2022 roku

18 kwietnia 2022 roku rozpoczęła się bitwa o Donbas. Najbliższe miesiące były czasem intensywnych ostrzałów miejscowości. Wielu mieszkańców szukało schronienia pod ziemią. Ukraińskie siły odpierały kolejne rosyjskie natarcia. Do ataków Rosjanie używali najgroźniejszych (i często zakazanych typów uzbrojenia), takich jak amunicja fosforowa czy termobaryczna. Aż do jesieni 2023 roku trwały liczne rosyjskie próby zajęcia miasta.

Ostatnia faza bitwy o miasto rozpoczęła się 10 października 2023 roku. Rosjanie do ataków na miejscowość użyli śmigłowców, artylerii, czołgów oraz pojazdów opancerzonych. 11 października Sztab Generalny Ukrainy poinformował, że Rosja w ciągu ostatnich 24 godzin podjęła 18 szturmów na miasto, przeprowadzono jeden atak rakietowy i 36 bombardowań. Najbliższe dni były okresem ciągłych szturmów. Awdijiwka należy jednak do najlepiej ufortyfikowanych miejscowości na linii frontu, dzięki czemu Ukraińcom udało się odpierać kolejne ataki. 18 października Ukraińcy chwalili się zniszczeniem 97 rosyjskich pojazdów opancerzonych.

Ostatnie miesiące są czasem intensywnych walk. Zmagania te od października 2022 roku podsumowuje użytkownik X (Twitter) o nazwie Naalsio. Liczy on udokumentowane rosyjskie oraz ukraińskie straty na tym kierunku. Przez pierwsze 10 dni walk Rosjanie utracić mieli 24 czołgi i 49 bojowych wozów piechoty, a także 3 sztuki artylerii. Ukraińcy stracili w tym czasie dwa czołgi i jeden opancerzony transporter piechoty.

Po miesiącu walk rosyjskie straty sięgnęły 221 pojazdów, w tym 65 czołgów, 133 bojowych wozów piechoty, 8 transporterów opancerzonych, 7 systemach artyleryjskich (w tym dwóch wyrzutni rakiet). Ukraińcy stracili zaledwie 16 sztuk sprzętu — w tym m.in. 8 czołgów, 4 bojowe wozy piechoty czy 2 sztuki artylerii. Do końca roku Rosjanie stracili ponad 140 czołgów i 230 bojowych wozów piechoty, a także 11 sztuk artylerii. Ukraińskie straty wyniosły 14 czołgów, 9 BWP oraz 5 systemów artyleryjskich.

Rzeź rosyjskiego ciężkiego sprzętu pod Awdijiwką

Najnowsza aktualizacja miała miejsce 10 lutego i obejmuje znalezione w internecie straty do dnia 9 lutego 2024 roku. Przez 4 miesiące walk Rosjanie stracić mieli aż 222 czołgi, 350 bojowych wozów piechoty, 15 transporterów opancerzonych, 30 systemów artyleryjskich (w tym 8 wyrzutni rakiet i 17 dział samobieżnych), 6 systemów przeciwlotniczych czy dwa wozy dowodzenia. Łącznie doliczono się 655 sztuk sprzętu (w tym 436 zniszczonego, 192 porzuconego oraz 27 sztuk sprzętu uszkodzonego).

Sprzętowe udokumentowane straty Ukraińców były wyraźnie mniejsze — wyniosły łącznie 50 jednostek sprzętu, w tym 20 czołgów, 16 bojowych wozów piechoty, 5 transporterów opancerzonych, 5 systemów artyleryjskich i dwa drony (A1-CM Furia).

Jeżeli straty są dokumentowane w równym stopniu dla obu stron, to oznaczałoby, że Rosjanie, tracąc 10 czołgów, niszczą jedynie jeden ukraiński. W przypadku pojazdów opancerzonych stosunek ten wynosi 1:22, a w przypadku artylerii 1:6. Osiągnięcie tak dobrego wskaźnika zniszczeń do strat dla jest Ukraińców szalenie ważne. W przeciwieństwie do Rosjan, Ukraińcy nie mogą masowo produkować nowego ciężkiego sprzętu i polegają na, dotychczas zbyt skromnych, dostawach z Zachodu.