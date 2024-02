Jaka przyszłość czeka kraje NATO, jeśli w wyborach w USA wygra Donald Trump? Czy Polska otrzyma pomoc w przypadku ewentualnego zagrożenia ze strony Rosji? To pytania, które często pojawiają się w dyskusjach nt. bezpieczeństwa. W rozmowach występują też nawiązania do poszczególnych artykułów Traktatu Północnoatlantyckiego – co znajduje się w art. 3, 4 oraz 5?