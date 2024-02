Cameron ocenił, że Pakt Północnoatlantycki jest najbardziej udanym sojuszem obronnym w historii. "Powinniśmy dalej inwestować w NATO, wierzyć w NATO" - podkreślił.

Cameron powiedział w wywiadzie, że b. prezydent USA Donald Trump musi zobaczyć, jak Sojusz jest bardzo mocny teraz - po wejściu Szwecji i Finlandii.

Odniósł się w ten sposób do informacji, że w sytuacji, gdyby Trump został ponownie prezydentem USA, to jego doradcy rozważają m.in. wprowadzenie rozwiązania "dwupoziomowego wariantu NATO", w którym art. 5 traktatu waszyngtońskiego - stanowiący, że atak na jednego sprzymierzonego uważa się za atak na cały sojusz - dotyczyłby tylko tych krajów, które wypełniają finansowy próg kontrybucji we wspólną obronę.

Zaznaczył, że państwa europejskie muszą jasno powiedzieć, iż słusznym jest wydawanie przynajmniej dwóch proc. PKB na obronę. "Polska robi więcej niż to. Są inne kraje, które tego nie robią" - przypomniał o zobowiązaniu, przyjętym przez NATO na szczycie w Cardiff, gdy był premierem Zjednoczonego Królestwa. "Wszyscy zadeklarowaliśmy, że będziemy wydawać 2 proc. Gdy rozejrzymy się dzisiaj, widzimy, że są światła na mapie, które palą się na czerwono" - przyznał.

"Świat jest niebezpieczny, Putin najechał na Ukrainę - nigdy nie było lepszego momentu, żeby wewnętrznie, w swoim kraju, ten argument postawić bardzo jasno: trzeba wydawać przynajmniej 2 proc. na obronę" - wyjaśnił.

"Zawsze możecie liczyć na Wielką Brytanię"

Dopytywany, czy w razie zagrożenia Polska może liczyć na Wielką Brytanię, zapewnił, że tak. "Zawsze możecie liczyć na Wielką Brytanię" - zadeklarował.

Przypomniał, że jego kraj i Polska mają silne relacje dwustronne, są partnerami w NATO, a kilkuset żołnierzy brytyjskich stacjonuje w Polsce teraz - w czasach pokoju. "Wiemy, że świat jest niebezpieczny i musimy stać obok siebie i być silnymi" - zaznaczył szef MSZ Wielkiej Brytanii.

Sekretarz Stanu ds. Zagranicznych i Wspólnoty Narodów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej David Cameron, podczas swojej pierwszej w tej roli oficjalnej wizycie w Polsce, rozmawiał z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim m.in. o bieżącej sytuacji na arenie międzynarodowej, w tym wsparciu militarnym, gospodarczym i politycznym dla Ukrainy oraz planach jej odbudowy. Cameron spotkał się w Warszawie również z prezydentem Andrzejem Dudą.