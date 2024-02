Kraje bałtyckie podjęły szereg działań, by utrudnić Rosji przeprowadzanie operacji informacyjnych, np. zablokowały dostęp do rosyjskich kanałów telewizyjnych. Nie oznacza to jednak, że Moskwa przestała podejmować próby takich działań - oznajmił Sarts, cytowany w środę przez portal LSM.

Tworzenie przyszłych zdarzeń

Szef Stratcom NATO przyznał, że w ostatnim czasie Moskwa próbuje w przestrzeni informacyjnej Łotwy wzmocnić wrażenie tego, że klęska Ukrainy jest nieunikniona.

"Widzieliśmy, jak wielu przedstawicieli władz mówiło o tym. Rosja próbuje wywołać wrażenie nieuchronności tego, że +Ukraina przegra+, a +kraje bałtyckie będą następne+" - podkreślił ekspert.

Równoległy przekaz

Według Sartsa przekaz rozpowszechniany przez Rosję różni się w zależności od tego, kto ma być jego odbiorcą. "Są osoby, które Rosja uznaje za (swoich) zwolenników. Dla nich są jedne wiadomości, a dla pozostałych są inne" - wyjaśnił.

Pod tym względem cele Kremla są takie same, jak na Ukrainie: by jednych zdemoralizować, a innych wezwać do oczekiwania - podsumował Sarts.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska