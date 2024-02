Taurus to jeden z najnowocześniejszych rodzajów broni, jakimi dysponuje Bundeswehra. Scholz już na początku października ubiegłego roku zadecydował, że Niemcy nie będą dostarczać Taurusów Ukrainie z obawy, że mogą one sięgnąć celów na terytorium Rosji – przypomniała dpa. Strona ukraińska wielokrotnie prosiła Berlin o dostarczenie Taurusów.

Scholz podkreślił, że jest "bardzo poirytowany brakiem balansu" pomiędzy tym, co jest obecnie Ukrainie niezbędnie potrzebne a tocząca się debatą na temat tego jednego systemu uzbrojenia.

"To, czego brakuje Ukrainie, to amunicja we wszystkich możliwych rodzajach" – zaznaczył Scholz.