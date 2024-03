Putin w orędziu ostrzegł Zachód przed niebezpieczeństwem konfliktu nuklearnego w razie wprowadzenia wojsk NATO na Ukrainę. Przemówienie, choć jest w nim mowa o „strategicznym partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa” z Zachodem, jest poważnym ostrzeżeniem: „jeśli nie chcesz wojny, bądź posłuszny” – zauważył „Welt” na swoim portalu.

„Groźba Putina paradoksalnie nie zwiększa prawdopodobieństwa użycia broni nuklearnej. Przesadnie twierdził, że atak nuklearny oznacza +zniszczenie świata+. Świadomie grał wizją ostatecznej zagłady Europy i Niemiec” – oceniła niemiecka gazeta.

„Za tą głośną groźbą nuklearną Putina ukryte jest jego główne przesłanie: władca Kremla podkreślił, że w jego kraju fabryki broni pracują na trzy zmiany oraz że gospodarka została przestawiona w (tryb) wojenny. Putin nawiązał tym do czasów sowieckich, kiedy na zbrojenia przeznaczano nawet 13 proc. produktu krajowego brutto” – przypomniał dziennik.

Jak zauważył, „Polska i kraje bałtyckie od miesięcy ostrzegały, że Niemcy, Francja i reszta Europy również będą musiały zwiększyć produkcję broni, aby przywrócić pewien stopień równowagi z czasów zimnej wojny”. Tymczasem Europa nie jest obecnie w stanie wyprodukować wystarczającej ilości broni ani dla Ukrainy, ani dla siebie – podkreślił portal.

„Zachód musi dostosować się do znanej już ze starożytności maksymy: jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy za sąsiada ma się cynicznego mordercę, który brutalnie wykorzystuje najmniejszą słabość" – podsumował „Welt”. (PAP)