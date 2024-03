Po poniedziałkowej naradzie komitetu ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego, działającego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych poinformowano, że służby będą prowadzić monitoring sieci w poszukiwaniu ewentualnych wrogich planów oraz propagandy prowadzącej do radykalizacji.

Kontrole zostaną podniesione do najwyższego poziomu

Włoskie media podały, że kontrole zostaną podniesione do najwyższego poziomu i będą prowadzone inspekcje we wszystkich miejscach zgromadzeń, zwłaszcza religijnych. To dotyczy szczególnie Rzymu i Watykanu, gdzie odbywać się będą uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy pod przewodnictwem papieża Franciszka, między innymi Droga Krzyżowa w Koloseum w Wielki Piątek z udziałem tysięcy wiernych.

Już w sobotę, a więc dzień po zamachu w Rosji, poinformowano o nasileniu środków bezpieczeństwa na lotniskach i stacjach kolejowych. Wzmocniona będzie ochrona różnych miejsc kultu, także islamskich, oraz ośrodków repatriacji imigrantów.

Agencja Ansa podkreśliła, że podczas narady pod przewodnictwem szefa MSW Mattteo Piantedosi, w której uczestniczyli zwierzchnicy służb specjalnych i policji, stwierdzono, że nie ma obecnie sygnałów wskazujących na istnienie planów ataków terrorystycznych we Włoszech.

Podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów Alfredo Mantovano oświadczył, że zagrożeniem pozostają tzw. samotne wilki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka