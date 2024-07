Mamy trzy lata. Za tyle może wybuchnąć wojna

Generał Roland Walker od 16 czerwca 2024 roku pełni obowiązki Szefa Sztabu Generalnego Wielkiej Brytanii. Wojskowy w przeszłości dowodził żołnierzami Wojsk Specjalnych. Jak donosi The Times, generał w trakcie swojego pierwszego publicznego przemówienia ostrzegał przed ryzykiem wybuchu III Wojny Światowej w 2027 roku.

Oznacza to, że Wielka Brytania ma trzy lata, aby przygotować się do konfliktu. Wojskowy wskazuje cztery państwa, które stanowią zagrożenie dla światowego pokoju. To Rosja, Chiny, Korea Północna oraz Iran. Walker zauważa, że państwa te coraz mocniej współpracują z sobą. Doskonale widać to podczas wojny na Ukrainie. I tak Korea Północna dostarcza walczącej rosyjskiej armii amunicję, a Iran m.in. drony samobójcze. Z Chin pochodzi z kolei elektronika, która używana jest w rosyjskim sprzęcie wojskowym.

Szef Sztabu Generalnego Wielkiej Brytanii twierdzi, że nie ma znaczenia, jakim wynikiem zakończy się wojna na Ukrainie. Wojskowy zauważa, że nawet w przypadku porażki, Rosja nadal będzie bardzo groźnym przeciwnikiem. Dodatkowo Rosjanie pałają żądzą zemsty za wsparcie, którego Zachód udzielił Ukraińcom. Brytyjska armia ma coraz mniej czasu, aby odbudować wiarygodność sił lądowych. Silna armia mogłaby skutecznie odstraszyć przeciwnika i w ten sposób uniknąć otwartego konfliktu.

Brytyjska armia jest najmniejsza od czasów Napoleona

Jak zauważa generał, w brytyjskiej armii służy obecnie jedynie 72,5 tys. żołnierzy. To najmniej od czasów epoki napoleońskiej — dodaje szef Sztabu. Dodatkowo wojsko może nie zdążyć nowych generacji sprzętu opancerzonego i systemów artyleryjskich.

Mamy akurat tyle czasu… aby przygotować, działać i zapewnić odbudowę wiarygodnych sił lądowych w celu wsparcia strategii odstraszania. Musimy wykorzystać wszystkie swoje mocne strony jako demokracja wolnorynkowa przeciwko słabościom swojej sztywnej, autokratycznej, centralnie planowanej gospodarki – powiedział na konferencji poświęconej wojnie lądowej w Royal United Services Institute.

Zdaniem Walkera Wielka Brytania ma czas do 2027 lub 2028 roku, by podwoić zdolności wojska. Do końca dekady armia ma być już trzykrotnie skuteczniejsza niż dziś.

To nie Rosja rozpocznie nowy globalny konflikt

Nowa wojna może rozpocząć się od chińskiej inwazji na Tajwan w 2027 roku. Atak na wyspę może rozpocząć reakcję łańcuchową, wciągając w konflikt USA i Wielką Brytanię. Walker ma również obawy dotyczące irańskiego programu broni jądrowej. Dodatkowo wojskowy obawia się, że Rosja może do 2027 roku odbudować swój potencjał militarny. Rosjanie są wściekli i żywią urazę do państw NATO.

Kiedy myślisz, że są już na dnie, oni [Rosjanie] powracają z rykiem, by się zemścić. Powiedział, że intencją Rosji było wykroczenie poza Ukrainę i rozbicie euroatlantyckiej architektury bezpieczeństwa – powiedział w briefingu na podczas konferencji.

Wielka Brytania planuje zwiększyć wydatki na zbrojenia z 2,3 proc. do 2,5 proc. PKB. Obecnie British Army przechodzi transformację, która ma poskutkować wymianą części pojazdów opancerzonych i systemów artyleryjskich. Generał obawia się, że z powodu wysokich wydatków na RAF i Royal Navy może zabraknąć środków dla Wojsk Lądowych.