Dania wzmacnia obronę Grenlandii

Zdaniem mediów słowa Trumpa o chęci przejęcia Grenlandii, prawdopodobnie doprowadziły do znaczącego zwiększenia przez Danię wydatków na obronę wyspy. Przypomnijmy że w grudniu Trump napisał w swoich mediach społecznościowych o "konieczności" posiadania wyspy przez USA.

Po tych wypowiedziach duński Minister Obrony Troels Lund Poulsen powiedział we wtorek duńskiej gazecie Jyllands-Posten, że na wzmocnienie obrony Grenlandii planuje wydać równowartość około 1,5 miliarda dolarów. Szef duńskiego MON stwierdził, że środki te zostały zaplanowane wcześniej w ramach nowego pakietu obronnego i "jest ironia" w tym, że zbiegło się to z wezwaniem Trumpa do przejęcia kontroli nad wyspą przez USA. Powiedział również, że Dania jest gotowa do "współpracy z USA" w celu zabezpieczenia Grenlandii. Według „Jyllands-Posten” pakiet obejmuje dwa okręty patrolowe klasy Thetis, dwa drony dalekiego zasięgu, dwa zespoły psich zaprzęgów oraz więcej duńskiego personelu wojskowego na Grenlandii.

Przypominamy, że Grenlandia to terytorium zależne Danii. W 1979 r. duński parlament przyznał wyspie autonomię, która została w 2008 r. rozszerzona. Od 2009 r. Grenlandia ma prawo do ogłoszenia niepodległości od Danii, lecz dotąd nie podjęła takiej decyzji. Z pewnością przejęcie kontroli nad niepodległą Grenlandią byłoby dla USA mniej problematyczne z wielu powodów.

Trump „na poważnie” chce powiększyć USA

Według źródeł bliskich Trumpowi, amerykański prezydent-elekt "w 100% poważnie" podchodzi do pomysłu nie tylko przejęcia kontroli nad Grenlandią, ale i także nad Kanałem Panamskim. Tak pisze w tym tygodniu New York Post i dodaje, że ewentualny zakup Grenlandii byłby największym nabytkiem w historii USA. Po przejęciu Grenlandii powierzchnia USA zwiększyłaby się o 2 166 084 km². Do tej pory największym nabytkiem terytorialnym USA była Luizjana, kupiona od Francji na początku XIX wieku – powierzchnia stanu wynosi 2 144 476 km².

Przypominamy, że tylko w tym miesiącu wybrany prezydent USA miesiąc przed inauguracją zadeklarował gotowość przejęcia Grenlandii, uczynienia Kanady nowym stanem amerykańskim i odzyskania kontroli nad Kanałem Panamskim. Nawet jeżeli ta część o Kanadzie była żartem (a była?) to wszystko wskazuje na to, że dosłownie podchodzi do swego hasła „Make America Great Again” (Uczynić Amerykę Wielką Znowu).