Rosja w odwrocie. Były przyjaciel uderzył znienacka i zadał mocny cios

Rosjanie mają coraz większy problem, by wydostać swe wojska, a gotowe do ewakuacji okręty bezradnie krążą po morzu. Nie dość, że Syria nie chce ich wpuścić do swych portów, to jeszcze nakłada na Rosję sankcje, których w Moskwie się nie spodziewano. Przyszłość rosyjskich wojsk stoi pod znakiem zapytania.