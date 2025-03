Rosyjskie wojska w natarciu

Według najnowszych raportów m.in. ukraińskiego blogera Anatolija Szaija, Rosjanie przejęli kontrolę nad 15% Sudży, a walki wciąż trwają. To największe kontrolowane przez Ukrainę miasto w rosyjskim obwodzie kurskim. Bez niego utrzymanie ukraińskich zdobyczy w Rosji będzie niemożliwe.Intensywne starcia toczą się także w okolicach Kazaczej Łokni, gdzie część ukraińskich żołnierzy wciąż ukrywa się w piwnicach budynków. Rosyjskie media donoszą, że wkrótce miejscowość ta może całkowicie znaleźć się pod ich kontrolą, podobnie jak inne osady w regionie.

Tylko wczoraj rosyjskie oddziały przejęły kontrolę nad kilkunastoma miejscowościami w obwodzie kurskim, m.in. Bogdanowką, Dmitrukowem, Kolmakowem i Iwaszkowskim. Kluczowe znaczenie ma także miejscowość Martynowka, skąd Rosjanie rozpoczęli ofensywę na Sudżę.

Ukraińska obrona w odwrocie?

Coraz więcej doniesień wskazuje na masową ucieczkę ukraińskich żołnierzy w stronę granicy. Z nagrań wynika, że wielu ukraińskich żołnierzy ucieka pieszo i są atakowani przez rosyjskie drony. Według rosyjskich raportów obrona Ukrainy ma ogromne trudności ze względu na brak zasobów – brakuje zarówno amunicji, jak i ludzi do walki. Pod Sudżą miało dojść do otoczenia ukraińskiego oddziału w rejonie dawnego lotniska. Oficjalne źródła ukraińskie na razie nie potwierdzają większości tych informacji, ale rosyjscy żołnierze potwierdzają swoje słowa nagraniami video z zajmowanych terenów.

Zdobycz wojenna: nowy amerykański Abrams w rosyjskich rękach

Jednym ze świeżych doniesień jest przejęcie w dobrym stanie nowoczesnego amerykańskiego czołgu M1A1 SA Abrams. Maszyna, uszkodzona kilka tygodni temu przez ataki dronów FPV, została odnaleziona przez rosyjskich żołnierzy.

Zdjęcia, które obiegły internet, pokazują, że stan zdobytego czołgu jest niemal idealny – to najlepiej zachowany Abrams, jaki dotąd wpadł w ręce rosyjskiej armii.

Czy Sudża wpadnie całkowicie w rosyjskie ręce?

Sytuacja na froncie rozwija się błyskawicznie. Rosyjskie oddziały kontynuują ofensywę, a ukraińska obrona zdaje się słabnąć z każdą godziną. Pytanie, czy Kijów zdecyduje się na kontratak. Kolejne dni mogą być decydujące – jeśli Rosjanie zdobędą całą Sudżę, może to oznaczać poważne konsekwencje dla dalszego przebiegu wojny na tym odcinku frontu. W szczególności zapewne Rosja wkroczy na plecach wycofujących się żołnierzy do ukraińskiego obwodu sumskiego, a to ostatecznie pokaże że ofensywna strategia obrana przez ukraiński sztab była błędna.