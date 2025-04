Czy kobiety pójdą w kamasze? Ten nadbałtycki kraj poważnie to rozważa!

Łotewskie władze nie ukrywają: konflikt z Rosją to temat numer jeden w strategii bezpieczeństwa państwa. Problem w tym, że do realizacji tej wizji brakuje jednego — żołnierzy. Dlatego teraz kraj rozważa wprowadzenie obowiązkowego poboru kobiet do wojska.