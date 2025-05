Nowe zachowanie Rosji

Tsahkna przekazał, że do incydentu doszło na wodach estońskich, gdy estońska marynarka wojenna eskortowała tankowiec Jaguar, deklarujący Gabon jako państwo bandery i wchodzący w skład rosyjskiej floty cieni.

Reklama

Aby uniknąć zagrożenia dla podwodnej infrastruktury Estonii, statek odprowadzono na wody rosyjskie. Według rządu w Tallinie Jaguar wzbudzał podejrzenia ze względu na swoją przynależność państwową, a w operacji brały udział okręt marynarki wojennej, śmigłowiec i samolot.

Szef MSZ powiedział dziennikarzom w Antalyi, że Rosja "wysłała myśliwiec, aby sprawdzić sytuację, a ten naruszył terytorium NATO na blisko minutę". "To coś nowego: (wysyłając samolot - PAP) Rosja oficjalnie pokazała, że ma powiązania z flotą cieni" - dodał.

Reakcja NATO

W reakcji myśliwce NATO "wystartowały i poleciały skontrolować rosyjski myśliwiec" - relacjonował Tsahkna.

"Musimy kontynuować operacje NATO na Morzu Bałtyckim. Musimy zrozumieć, że flota cieni to bardzo poważna sprawa i Rosja jest gotowa ją chronić" - podkreślił.

Czym jest "flota cieni"?

Flota cieni to określenie starych, wysłużonych jednostek, w większości nieubezpieczonych i pływających pod różnymi banderami, które Rosja wykorzystuje nieoficjalnie do transportowania swojej ropy, by uniknąć sankcji Zachodu. Statki stanowią poważne zagrożenie również dla wód państw UE, bo w przypadku np. wycieku ropy nikt nie ponosi odpowiedzialności. Zachód sukcesywnie nakłada sankcje na te jednostki.

Uszkodzenia infrastruktury NATO

Pod koniec 2024 roku w Boże Narodzenie uszkodzony został kabel elektroenergetyczny EstLink2 oraz cztery kable telekomunikacyjne - trzy między Finlandią a Estonią oraz jeden prowadzący do Niemiec. Po awarii fińskie służby zatrzymały tankowiec Eagle S, pływający pod banderą Wysp Cooka.

Według śledczych uszkodzenie kabli nastąpiło prawdopodobnie przez opuszczenie kotwicy statku i przeciągnięcie jej po dnie morza na odcinku ok. 100 km. Dotychczas nie ogłoszono, czy był to czyn zamierzony, czy przypadkowy, a trzy z liczącej ok. 20 osób załogi wciąż mają status podejrzanych. W momencie zdarzenia tankowiec płynął z Petersburga w stronę Egiptu z ładunkiem rosyjskiego paliwa.

Naprawa kabla EstLink 2, o mocy 650 MW, ma zakończyć się w połowie lipca. Działająca obecnie magistrala EstLink1, przebiegająca przez środkową część Zatoki Fińskiej, ma mniejszą moc przesyłową, 350 MW.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)