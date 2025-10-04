Rozkaz ataku na łodzie z pomocą humanitarną

W ubiegłym miesiącu premier Izraela bezpośrednio zaakceptował operacje zbrojne przeciwko dwóm statkom, które wchodziły w skład flotylli udającej się do Strefy Gazy z pomocą humanitarną - podała CBS. Wśród osób płynących do Gazy była szwedzka aktywistka Greta Thunberg.

Dwóch przedstawicieli amerykańskich służb wywiadowczych, zaznajomionych z tą sprawą, przekazało stacji CBS News, że izraelskie siły 8 i 9 września wystrzeliły drony z okrętu podwodnego i zrzuciły urządzenia zapalające na łodzie, które były przycumowane w okolicy tunezyjskiego portu Sidi Bou Said, wywołując pożar. Rozmówcy telewizji wypowiedzieli się pod warunkiem zachowania anonimowości.

8 września urządzenie zapalające zostało zrzucone na łódź pływającą pod portugalską banderą. Globalna Flotylla Sumud (GSF) powiadomiła stację, że w nocy poprzedzającej atak na pokładzie była portugalska deputowana Mariana Mortagua. Według aktywistów sprawcy celowo czekali, aż na łodzi nie będzie przedstawicieli władz ani znanych osób.

W podobny sposób został zaatakowany 9 września statek pływający pod banderą Wielkiej Brytanii.

W obu przypadkach - według GSF - łodzie zostały uszkodzone w wyniku pożaru. Załogi były w stanie szybko ugasić ogień, nikt nie zginął ani nie został ranny.

Takie działania są zabronione

Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i prawem konfliktów zbrojnych wykorzystanie broni zapalającej przeciwko ludności cywilnej albo cywilnym obiektom jest zabronione.

Siły Obronne Izraela (IDF) nie odpowiedziały na prośbę o komentarz.

Do kolejnych incydentów doszło pod koniec września. Według GSF flotylla została zaatakowana przez 15 dronów, gdy znajdowała się na południu od Grecji. Na kilku statkach i wokół nich słychać było co najmniej 13 wybuchów. Na co najmniej 10 statków zrzucono przedmioty, które spowodowały zniszczenia. Nikt nie został poszkodowany, lecz doszło do uszkodzenia systemów komunikacji.

W tym tygodniu izraelskie siły przechwyciły łodzie zmierzające do Strefy Gazy. Izrael zatrzymał w nocy ze środy na czwartek ponad 470 uczestników i 41 łodzi Globalnej Flotylli Sumud. W piątek GSF poinformowała o zajęciu ostatniego, 42. statku. Wśród zatrzymanych jest czworo polskich uczestników: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska