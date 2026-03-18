Zmiany wynikają z obowiązujących od 2004 r. przepisów, które regulują opłaty za pobyty w uzdrowisku. Obowiązują dwa sezony rozliczeniowe, które wpływają na wysokość dopłat do leczenia sanatoryjnego. Pierwszy trwa od 1 października do 30 kwietnia, a drugi od 1 maja do 30 września. W okresie wiosenno-letnim kuracjusze muszą dopłacić więcej.

Za to zapłacimy, gdy dostajemy sanatorium z NFZ

Leczenie w sanatorium, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wiąże się z częściową refundacją kosztów. NFZ pokrywa przede wszystkim zabiegi medyczne oraz opiekę lekarską podczas pobytu w uzdrowisku. Pacjent ponosi natomiast część kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, a także opłaca m.in. dojazd do sanatorium czy zabiegi niezwiązane z chorobą podstawową.

Od czego zależy wysokość opłat?

Leczenie uzdrowiskowe to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Z tej formy terapii mogą skorzystać osoby, które po chorobie, urazie lub w związku z chorobą zawodową wymagają specjalistycznych zabiegów wykonywanych w uzdrowiskach. Standardowa długość pobytu sanatoryjnego na NFZ wynosi 21 dni. Wysokość opłat zależy od czynników takich jak:

  • standard pokoju
  • liczby osób
  • sezonu

Tak wyglądają stawki, które podaje NFZ, za pobyt w sanatorium

  • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarno-higienicznym (czyli łazienką i np. prysznicem) - 40,9 zł za dobę (o 8,3 zł więcej niż w sezonie zimowym)
  • pokój jednoosobowy w studiu (w definicji NFZ studio oznacza pokój dla 1. osoby, ale z łazienką, którą dzieli się z osobą mieszkającą obok w podobnym pokoju) - 37,4 zł (o 11,3 zł więcej)
  • pokój dla jednej osoby bez łazienki i prysznica - 33,2 zł (o 8,3 zł więcej)
  • pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,3 zł (o 7,8 zł więcej)
  • pokój dwuosobowy w studiu - 24,9 zł (o 8,4 zł więcej)
  • pokój dwuosobowy bez węzła higienicznego - 19,5 zł (o 5,3 zł więcej)
  • pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higienicznym - 14,8 zł (o 2,3 zł więcej)
  • pokój wieloosobowy w studiu - 13,6 zł (o 1,7 zł więcej)
  • pokój wieloosobowy bez węzła higienicznego - 11,9 zł (o 1,3 zł więcej)

"Pacjenci korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, w ramach potwierdzonego przez NFZ skierowania, nie mogą ponosić wyższych dopłat do zakwaterowania i wyżywienia niż te wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia - podkreślono w komunikacie na stronie NFZ.