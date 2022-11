Wycieczki do innych prowincji wewnątrz Chin nie będą już odwoływane w związku z uznaniem poszczególnych obszarów za strefy ryzyka epidemicznego - wynika z komunikatu resortu na temat „dalszej optymalizacji środków przeciwdziałania i kontroli pandemii Covid-19”.

Biurom podróży i internetowym agencjom turystycznym wciąż nie wolno jednak organizować wycieczek grupowych wyjeżdżających za granicę ani przybywających z zagranicy – zaznaczono.

Większość świata zniosła lub złagodziła już restrykcje, ale Chiny obstają przy polityce „zero Covid” i dążą do całkowitej eliminacji wirusa. Od marca 2020 roku kraj pozostaje zamknięty dla zagranicznych turystów, a powracający do niego Chińczycy i cudzoziemcy z pozwoleniami na pobyt poddawani są obowiązkowej kwarantannie.

Władze ogłosiły niedawno złagodzenie niektórych środków walki z pandemią, w tym skrócenie okresu izolacji przyjezdnych z 10 do ośmiu dni. Zrezygnowano również z karania linii lotniczych za przywożenie do kraju zakażonych koronawirusem podróżnych. Polityka "zero Covid" została jednak utrzymana.

