Premier Li Qiang potwierdził skalę wyzwania stojące przed drugą co do wielkości gospodarką świata, przedstawiając parlamentowi swoje pierwsze sprawozdanie z prac podczas wtorkowego otwarcia sesji chińskiego paramentu.

„Nie jest nam łatwo zrealizować te cele” – powiedział tysiącom delegatów zgromadzonych w Wielkiej Sali Ludowej w Pekinie. „Potrzebujemy wsparcia politycznego i wspólnych wysiłków na wszystkich frontach”.

Pekin chce utrzymać wzrost gospodarczy na poziomie z zeszłego roku, ale cel ten będzie trudniejszy do osiągnięcia ze względu na wyższą bazę porównawczą w 2024 r. Plany polityków pokrywają się z oczekiwaniami ekonomistów. Analitycy w odrębnym badaniu Bloomberga prognozują, że gospodarka prawdopodobnie wzrośnie w tym roku o 4,6 proc., podkreślając jednocześnie wyzwania, jakie stoją przed politycznymi decydentami.

Potrzebne bodźce fiskalne i monetarne

Premier już wcześniej sygnalizował, że urzędnicy nie będą polegać na masowych bodźcach stymulujących ekspansję, próbując przełamać zależność kraju od wzrostu napędzanego długiem.

Mimo to pojawiły się pewne oznaki zwiększania wsparcia. Chiny ujawniły plany emisji ultra-długoterminowych specjalnych obligacji rządu centralnego o wartości 1 biliona juanów (139 miliardów dolarów) w 2024 r. To rzadkie posunięcie zaplanowano również na nadchodzące lata, aby wesprzeć kluczowe strategie krajowe – czytamy w raporcie.

To krok, o którym wcześniej informował Bloomberg News: rząd rozważa czwartą tego typu emisję dłużnych papierów wartościowych w ciągu ostatnich 26 lat. Ostatnia miała miejsce w 2020 r., kiedy władze wyemitowały obligacje o wartości 1 biliona juanów, aby zdobyć środki na pokrycie wydatków związanych z walką z pandemią.

Wzrost gospodarczy i zapobieganie ryzyku

Chiny utrzymały swój deficyt budżetowy na ubiegłorocznym docelowym poziomie 3 proc.

Ustalenie bardziej ostrożnego celu pokazało, że urzędnicy „równoważą wzrost gospodarczy i zapobieganie ryzyku” – powiedział Bruce Pang, główny ekonomista ds. Wielkich Chin w Jones Lang LaSalle Inc.

„Deficyt będzie w dalszym ciągu pokrywany głównie przez rząd centralny, który zwiększy płatności transferowe na rzecz samorządów lokalnych, aby pomóc w zapobieganiu ryzyku zadłużenia lokalnego i eliminowaniu go” – dodał Pang.

Opublikowany we wtorek raport Ministerstwa Finansów zawiera obietnicę „zdecydowanego ograniczenia nowego ukrytego zadłużenia i uporządkowanego redukowania istniejącego zadłużenia”, co podkreśla wysiłki władz na rzecz zarządzania bilansami samorządów lokalnych.

Rosną koszty obsługi długu

Gotowość Pekinu do zwiększenia własnego zadłużenia, aby odciążyć zadłużone władze lokalne, nie jest pozbawiona ograniczeń. Prognozuje się, że płatności odsetkowe od długu rządu centralnego w 2024 r. wzrosną o prawie 12 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i będą stanowić drugi co do wielkości wydatek władz po budżecie obronnym.

Władze obiecały także „zapobiegać nadwyżce mocy produkcyjnych” w niektórych kluczowych branżach, ponieważ firmy cierpią z powodu obniżonych marż zysków, które są wynikiem obniżek cen mających na celu utrzymanie konkurencyjność.

Nadwyżka mocy produkcyjnych Chin podsyca również napięcia z partnerami handlowymi, w tym z USA i Unią Europejską.