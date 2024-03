Ministerstwo obrony Tajwanu powiadomiło w piątek o największej w tym roku liczbie samolotów wojskowych ChRL w pobliżu wyspy, co analitycy przypisują reakcji na polityczny kontakt Tajwanu z UE w ostatnich dniach. Aktywność 20 z 36 samolotów była po zmroku, co należy w tym regionie do rzadkości.