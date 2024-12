Gal, german, antymon i materiały supertwarde nie mogą być już eksportowane do Ameryki, poinformowało we wtorek Ministerstwo Handlu w oświadczeniu cytowanym przez agencję Bloomberg. Pekin nałoży również surowszy przegląd końcowego zastosowania na produkty podwójnego zastosowania związane z grafitem, dodało Ministerstwo Handlu. Powodem zakazu mają być obawy dotyczące wykorzystania tych materiałów do celów wojskowych.

Reklama

Stanowisko Chin

„Stany Zjednoczone uogólniły koncepcję bezpieczeństwa narodowego oraz upolityczniły i uzbroiły kwestie gospodarcze, handlowe i technologiczne” – Bloomberg cytuje oświadczenie rzecznika ministerstwa. O ocenie chińskiego Ministerstwo Handlu, amerykański rząd nadużył środków kontroli eksportu i bezpodstawnie ograniczył eksport niektórych produktów do Chin.

Reklama

Chińskie oświadczenie nastąpiło po tym, jak administracja Bidena nałożyła nowe ograniczenia na sprzedaż chipów pamięci o dużej przepustowości produkowanych przez firmy amerykańskie i zagraniczne do Chin. Była to najnowsze uderzenie w nasilającej się kampanii mającej na celu powstrzymanie ambicji technologicznych Pekinu.

Gal i german pod ścisłym nadzorem

Już w zeszłym roku rząd prezydenta Xi Jinpinga umieścił gal i german liście materiałów pod ścisłym nadzorem rządowym. Jednak zamiast całkowitego zakazu, dostawy galu podlegały wymogom licencyjnym. Teraz Chińczycy poszli o krok dalej i całkowicie zakazali eksportu tych materiałów.

Chipy galowe znajdują szerokie zastosowanie w sprzęcie obronnym i lotniczym.