Gen. Suchrab Achmedow został odwołany ze stanowiska

Informację o odwołaniu gen. Achmedowa podało we wtorek kilku rosyjskich blogerów wojennych, między innymi Władimir Rogow i Aleksiej Romanow. Ostatnio Achmedow miał piastować stanowisko zastępcy dowódcy rosyjskiej floty ds. wojsk lądowych i obrony wybrzeża.

Pod koniec grudnia opisywaliśmy jeden ze szturmów, jakie rosyjskie oddziały podległe Achmedowowi przeprowadziły na pozycje Ukraińców pod Myrnohradem w obwodzie donieckim. Zakończył się on spektakularną klęską żołnierzy Putina i wysokimi stratami.

Prowojenni blogerzy uważają, że był to tylko jeden z serii nieudanych ataków podkomendnych generała w tym rejonie, jakie niedawno miały miejsce. Rosyjskie dowództwo wreszcie straciło do niego cierpliwość i go zdymisjonowało.

Wreszcie trafi do więzienia? Ma wpływowych protektorów

Aleksiej Romanow wskazuje w swoim wtorkowym wpisie, że teraz gen. Achmedowa mogą czekać różne scenariusze. Bloger nie ukrywa, że z jego punktu widzenia byłoby najbardziej sprawiedliwe, gdyby oficer został "wzięty w obroty przez odpowiednie służby" i poniósł "zasłużoną karę".

"Mam nadzieję, że przypomniane zostaną mu szturmy na Pawłowkę i Wuhłedar, nieudolne dowodzenie 20. Armią na odcinku kupiańskim oraz wysyłanie piechoty morskiej na pewną śmierć pod Pokrowskiem. To tam Achmedow – czy to po złości, czy po prostu z głupoty – raz po raz rzucał kolumny (pancerne – red.) do ataku bez żadnej osłony" – przypomniał Romanow.

Dodał, że generał może też ponownie zostać uratowany przez "wpływowych protektorów". "Warto pamiętać, że Achmedow, w latach 2022-25 – mimo fatalnych rezultatów widocznych dla wszystkich – zdołał tylko w 2023 roku przeskoczyć dwa stopnie generalskie" – zaznaczył.

"Jeśli wobec tego niekompetentnego ‘dowódcy’ nie zostaną podjęte żadne kroki (karne – red.) i pozostanie on w strukturach sił zbrojnych, to zapewne otrzyma on nowe stanowisko odpowiadające jego randze lub zostanie zesłany na boczny tor. Dawniej takich oficerów wypychano z zasięgu wzroku do Syrii lub Wenezueli. Jednak dzięki staraniom USA pole manewru się zawęziło i Achmedow nie ma już zbyt wielu miejsc, by się schować" – ocenił bloger.

Kim jest generał Suchrab Achmedow?

Suchrab Achmedow urodził się w 1974 r. w Groznym, stolicy Czeczenii. Ze 155. Brygadą Piechoty Morskiej związany jest od 2009 r.

Od początku inwazji na Ukrainę ponosił znaczne straty sprzętowe i osobowe, zyskując u podkomendnych przydomek "Rzeźnik". Co ciekawe, nie przeszkodziło mu to w kolejnych awansach: w grudniu 2022 r. objął dowodzenie całą 20. Armią, a w kolejnym roku został generałem dywizji. Wiosną 2024 r. został, w niejasnych okolicznościach, odwołany ze stanowiska i przejściowo aresztowany.

Banicja nie potrwała długo. Wrócił do armii w drugiej połowie 2024 r., by wziąć udział w walkach w obwodzie kurskim. W lipcu 2025 r. otrzymał tytuł Bohatera Federacji Rosyjskiej, czyli najwyższe odznaczenie.