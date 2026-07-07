Rosja tworzy drugi "Rubikon". Na froncie działa nowa elitarna formacja dronowa

Elitarna brygada podporządkowana Sztabowi Generalnemu

Coraz więcej informacji wskazuje, że Rosja zakończyła formowanie 50. Brygady "Wariag", jednej z najbardziej elitarnych jednostek wojsk systemów bezzałogowych. Została ona utworzona na bazie brygady GROM "Kaskad", sformowanej w 2023 r. w strukturach rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych. Od sierpnia 2025 r. wykorzystywała ona drony Shahed do ataków na Ukrainę.

Amerykański analityk Brendan Kelly wskazuje, że brygada została skierowana do okupowanego obwodu chersońskiego. Jej dowództwo podlega bezpośrednio rosyjskiemu Sztabowi Generalnemu. Takie podporządkowanie jest zarezerwowane dla nielicznych formacji i stawia "Wariaga" w podobnej pozycji jak Centrum "Rubikon", powołane wcześniej przez rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Kelly podkreśla również, że jednostka prowadzi aktywną działalność informacyjną. Regularnie publikuje w mediach społecznościowych nagrania przedstawiające uderzenia swoich bezzałogowców, budując wizerunek elitarnej formacji wyspecjalizowanej w prowadzeniu wojny dronowej.

Rosja rozwija kolejne elitarne jednostki dronowe

Według Kelly'ego 50. Brygada "Wariag" wykorzystuje praktycznie pełne spektrum rosyjskich systemów bezzałogowych – od dronów FPV i maszyn rozpoznawczych po dalekosiężne drony uderzeniowe Shahed. Tak szerokie spektrum wykorzystywanych systemów wyróżnia ją na tle większości rosyjskich jednostek bezzałogowych.

Co ciekawe, dostępne materiały wskazują, że Shahedy "Wariaga" nie są odpalane ze stałych stanowisk startowych. Do ich odpalania wykorzystywane są mobilne wyrzutnie zamontowane na ciężarówkach KamAZ, co zwiększa elastyczność działań i utrudnia wykrycie miejsc startu.

Na tym samym kierunku działają również bataliony bezzałogowe "Delta" i "Eskadron", jednak podlegają one dowództwu 18. Armii. Zdaniem analityków pokazuje to, że rosyjskie dowództwo rozwija równolegle kilka wyspecjalizowanych struktur wojsk dronowych. Celem może być stworzenie większej liczby samodzielnych jednostek, które będą nie tylko uzupełniały się na polu walki, lecz także rywalizowały ze sobą o skuteczność i nowe rozwiązania taktyczne.