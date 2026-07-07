Poniedziałkowy atak na rafinerię w Omsku na Syberii doprowadził do wybuchu pożaru, jednak skala zniszczeń pozostaje nieznana - zauważył Reuters. Był to jeden z najodleglejszych ukraińskich ataków na terytorium Rosji od początku pełnoskalowej wojny.

Tego samego dnia ukraiński Sztab Generalny poinformował również o ataku na rosyjską rafinerię ropy naftowej w Jarosławiu, położoną około 250 km na północny wschód od Moskwy.

Ukraińskie drony uderzają w rosyjskie rafinerie i porty naftowe

Ponadto w poniedziałek ukraińskie drony zaatakowały porty nad Bałtykiem - w Wysocku i Ust-Łudze, będące kluczowymi punktami eksportu rosyjskiej ropy naftowej. Ataki dronów doprowadziły do przerwy w dostawach energii elektrycznej w Sewastopolu na okupowanym Krymie, gdzie stacjonuje Flota Czarnomorska.

1 lipca Ukraina przeprowadziła atak na rafinerię ropy naftowej w Ufie, około 1150 km na wschód od Moskwy. Obiekt ten był już wcześniej celem ukraińskiego ataku (2 kwietnia). Ukraińskie drony uderzyły również w rafinerię Łukoil-Niżegorodnieftieorgsintez w Kstowie w obwodzie niżnonowogrodzkim, około 450 km na wschód od Moskwy (2 lipca). Zakład ten również był już wcześniej atakowany, m.in. na początku listopada 2025 r. oraz w maju i czerwcu bieżącego roku.

Seria ataków na infrastrukturę paliwową Rosji. Rafinerie pod ostrzałem

Jak podała agencja Reutera w czerwcu ukraińskie drony zaatakowały rafinerię Rosnieftu w Kujbyszewie (10 czerwca), rafinerię Taneco należącą do spółki Tatnieft (12 czerwca), rafinerię w Moskwie (16 i 18 czerwca), zakład przetwórstwa gazu w Orenburgu (24 czerwca) oraz rafinerię ropy naftowej w Słowiańsku w Kraju Krasnodarskim (28 czerwca). Według agencji ataki na moskiewską rafinerię uszkodziły jednostki przetwórcze i wywołały liczne pożary na terenie zakładu.

W maju ukraińskie drony przeprowadziły serię uderzeń na rosyjskie zakłady paliwowe, w tym na należącą do Rosnieftu rafinerię w Syzraniu w obwodzie samarskim (21 maja) oraz rafinerię ropy naftowej w czarnomorskim porcie Tuapse (27 maja). W wyniku ataku na zakład w Syzraniu uszkodzona została jednostka przetwórcza, co zmusiło rafinerię do wstrzymania działalności.

Rosja atakuje Ukrainę codziennie od rozpoczętej 24 lutego 2022 rosyjskiej pełnoskalowej inwazji. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Negocjacje mające na celu zakończenie wojny, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie. (PAP)

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