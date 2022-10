Według nowego sondażu przeprowadzonego przez niezależny instytut Centrum Lewady, 80 procent Rosjan powiedziało w marcu, że popiera działania rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie. W kwietniu, gdy Rosjanie zaczęli odczuwać ciężar międzynarodowych sankcji, poparcie to spadło do poziomu 74 procent. Jednak do sierpnia poparcie dla agresywnych działań Rosji ustabilizowało się w widełkach 75-77 procent. We wrześniu osiągnęło nowe minimum wynoszące 72 proc.

Środowisko rosyjskich mediów, kontrolowanych przez państwo może tłumaczyć, dlaczego poparcie dla Putina lub wojny na Ukrainie pozostaje tak wysokie, mimo że kraj jest obecnie skrajnie marginalizowany w społeczności międzynarodowej, a obywatele zmagają się z konsekwencjami sankcji i mobilizacji wojennej. Choć sondaż był przeprowadzany przez niezależny ośrodek, wielu Rosjan wciąż może odczuwać presję do wyrażenia pozytywnej opinii. Niektórzy uważają, że aprobata wobec wojny jest w rzeczywistości o wiele niższa.

W ramach tej samej ankiety zapytano też Rosjan, jakie reakcje wywołała w nich informacja o mobilizacji.

Strach był najczęstszą odpowiedzią udzielaną we wszystkich grupach wiekowych. Druga najpopularniejsza odpowiedź różniła się jednak w zależności od grupy wiekowej. Osoby w wieku powyżej 40 lat prawdopodobnie odczuwały dumę z Rosji, podczas gdy młodsi jako drugie najczęstsze uczucie w związku z mobilizacją wymieniali szok, po którym następował gniew. 11 procent osób w wieku powyżej 55 lat przyznało, że odczuli przygnębienie.

Poczucie dumy w związku z mobilizacją było najniższe wśród osób w wieku od 18 do 24 lat, bo deklarowało je zaledwie 9 proc. badanych. Po ogłoszeniu mobilizacji z kraju uciekło wielu Rosjan – w większości młodsi mężczyźni podlegający rozkazom poboru.