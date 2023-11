Władimir Putin w tym i ubiegłym roku ułaskawił co najmniej 17 osób, skazanych w Rosji za zabójstwo – pisze projekt Agientstwo. We wszystkich przypadkach droga do wolności dla zabójców biegła przez wojnę w Ukrainie.

Niektórzy z ułaskawionych przez Putina zbrodniarzy (po znalezieniu się na wolności) już popełnili nowe zbrodnie – pisze Agientstwo. Kilka dni temu na wolności znalazł się Władisław Kanius, mężczyzna skazany na 17 lat więzienia za brutalne zabójstwo swojej byłej partnerki, 23-letniej Wiery Piechtielewej. Mężczyzna przez kilka godzin gwałcił i bił swoją ofiarę, zanim zmarła. Po wyjeździe na wojnę na Ukrainie w oddziałach Sztorm Z dla zwerbowanych więźniów, Kanius powrócił do kraju i stał się wolnym człowiekiem. Portal przytacza jeszcze 16 historii skazanych za zabójstwa, którzy zostali ułaskawieni. Artiom Buczyn zgwałcił i zabił kobietę. Wiaczesław Samojłow zamordował swoją partnerkę, a następnie rozczłonkował jej ciało. Media przypominają, że więźniów do walki na Ukrainie po stronie rosyjskiej zaczęła najpierw rekrutować Grupa Wagnera, a potem inne formacje najemnicze oraz ministerstwo obrony.