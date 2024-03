Według danych branżowych, do których dotarł Bloomberg, od 14 do 20 marca rosyjskie rafinerie przerobiły 5,03 mln baryłek ropy dziennie. To spadek o ponad 400 tys. baryłek dziennie w porównaniu ze średnią z pierwszych 13 dni miesiąca, wynika z obliczeń Bloomberga opartych na danych historycznych.

W trzecim roku inwazji Rosji na Ukrainę Kijów wykorzystuje drony do atakowania na kluczowy przemysł wroga, próbując ograniczyć dostawy paliwa na linię frontu i odciąć dopływ petrodolarów do skarbca Kremla. Bloomberg ocenia, że tegoroczne ataki wycelowały w 13 głównych rafinerii i dwa mniejsze zakłady, powodując utratę mocy przerobowych od 480 tys. do 900 tys. baryłek dziennie.

Zdaniem analityków ankietowanych przez Bloomberg, faktyczne ograniczenie całkowitego przerobu ropy w rosyjskich rafineriach może być mniejsze, ponieważ inne, nieuszkodzone zakłady zwiększyły swój przerób.