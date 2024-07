Rosja może zapomnieć o dużej ofensywie. ISW wskazuje dwa powody

Obserwowane w obwodzie donieckim Ukrainy ograniczone ataki jednostek zmechanizowanych przy użyciu sił wielkości od plutonu do batalionu pokazują obecną skalę zdolności armii rosyjskiej; raczej nie pozwolą one na dużą ofensywę - pisze amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).