Rosja zaatakuje państwa NATO już za 2 lata? Eksperci nie mają dobrych wieści

Wiele państw europejskich obawia się, że Rosja z czasem odbuduje swój potencjał i zaatakuje kolejne państwa, być może nawet kraje należące do NATO. Obawy te potwierdzają eksperci z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS). W swoim nowym raporcie, na który powołuje się "Times", wskazują, że jeśli dojdzie w tym roku do zawieszenia broni w Ukrainie, to Moskwa może już w 2027 roku dokonać kolejnej inwazji na inne państwa europejskiej, w tym te należące do NATO. Kto jest najbardziej zagrożony?