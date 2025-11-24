28-punktowy plan dla Ukrainy

Jedno ze źródeł agencji poinformowało, że głównym celem spotkania obu prezydentów byłoby omówienie najbardziej drażliwych punktów, zawartych w 28-punktowym planie pokojowym, przedstawionego Ukrainie przez USA. Jedną z nich jest kwestia terytoriów ukraińskich, do których prawa rości sobie Rosja.

Reuters podkreśla, że nie ma jeszcze ustalonej daty ewentualnego spotkania Trumpa z Zełenskim.

Rubio: To najbardziej produktywny dzień od początku zaangażowania w proces pokojowy

Wcześniej w niedzielę sekretarz stanu USA Marco Rubio na konferencji prasowej po rozmowach delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Genewie powiedział, że był to najbardziej produktywny dzień od początku zaangażowania w proces pokojowy. Stwierdził jednak, że wciąż do ustalenia pozostaje część rzeczy i potrzebne do tego jest więcej czasu.

Z kolei Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że negocjacje nad planem pokojowym dla Ukrainy w Genewie będą kontynuowane do nocy i „ważne jest, że zespół prezydenta USA Donalda Trumpa nas słyszy”.