Nadchodzi Neptun-2. Europejski gigant pomoże w rozwoju pocisku, który zatopił "Moskwę"

Memorandum w sprawie budowy Neptuna-2
Komunikat w sprawie memorandum opublikowała na swojej stronie MBDA we wtorek.
"Porozumienie dotyczy dalszego rozwoju pocisku manewrującego Neptun. Łucz i MBDA będą wspólnie pracować nad przełomowymi rozwiązaniami technologicznymi, które zwiększą zdolności uderzeniowe nowej wersji rakiety Neptun-2, a jednocześnie pogłębią strategiczną współpracę obronną z Ukrainą" - czytamy w nim.
Dalej koncern podkreślił, że dysponuje niezbędnymi technologiami, kompetencjami oraz międzynarodowymi partnerstwami pozwalającymi na opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów uzbrojenia przeznaczonych do precyzyjnych uderzeń.
Jednocześnie zaznaczono, że kijowskie Biuro Konstrukcyjne Łucz ma duże doświadczenie w projektowaniu, rozwijaniu, integrowaniu i produkcji zaawansowanych systemów uzbrojenia.
Ewolucja pocisku manewrującego Neptun
Łucz opracowało przeciwokrętowy pocisk manewrujący Neptun, który wszedł do służby w 2021 r. W kwietniu 2022 r. zrobiło się o nim głośno, gdy przy jego pomocy zatopiono krążownik "Moskwa", okręt flagowy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.
W kolejnych latach biuro opracowało kilka wariantów pocisku Neptun przeznaczonych do zwalczania celów lądowych. Jednym z nich był tzw. Długi Neptun, który ma większą średnicę i jest dłuższy niż pierwotna wersja przeciwokrętowa, ponieważ wyposażono go w większe zbiorniki paliwa. Dzięki temu zasięg wzrósł z 280 km do około 1000 km.
Zwiększono również masę głowicy bojowej o 110 kg, do 260 kg. Pocisk ma 6 m długości (bez silnika startowego), a średnica kadłuba wynosi 50 cm.
W 2023 r. przedstawiciel ukraińskiego ministerstwa obrony informował, że Długi Neptun jest kompatybilny z tymi samymi wyrzutniami, które wykorzystywano dla podstawowej wersji przeciwokrętowej.
Kijów nie wspomina często o programie Neptun
Od czasu zatopienia "Moskwy" o pociskach Neptun pisze się w Ukrainie dużo mniej niż np. o pociskach manewrujących FP-5 "Flamingo". Wzmianki o nich pojawiają się rzadko i zawierają niewiele szczegółów. Na przykład w listopadzie 2025 r. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wspomniał jedynie, że Długich Neptunów użyto do ataków na cele w Rosji.
Z kolei w kwietniu 2026 r. ukraińska marynarka wojenna poinformowała, że do ataku na zakłady Atlant Aero w Taganrogu wykorzystano pociski Długi Neptun.
Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.