Nadchodzi Neptun-2. Europejski gigant pomoże w rozwoju pocisku, który zatopił "Moskwę"

Memorandum w sprawie budowy Neptuna-2

Komunikat w sprawie memorandum opublikowała na swojej stronie MBDA we wtorek.

"Porozumienie dotyczy dalszego rozwoju pocisku manewrującego Neptun. Łucz i MBDA będą wspólnie pracować nad przełomowymi rozwiązaniami technologicznymi, które zwiększą zdolności uderzeniowe nowej wersji rakiety Neptun-2, a jednocześnie pogłębią strategiczną współpracę obronną z Ukrainą" - czytamy w nim.

Dalej koncern podkreślił, że dysponuje niezbędnymi technologiami, kompetencjami oraz międzynarodowymi partnerstwami pozwalającymi na opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów uzbrojenia przeznaczonych do precyzyjnych uderzeń.

Jednocześnie zaznaczono, że kijowskie Biuro Konstrukcyjne Łucz ma duże doświadczenie w projektowaniu, rozwijaniu, integrowaniu i produkcji zaawansowanych systemów uzbrojenia.

Ewolucja pocisku manewrującego Neptun

Łucz opracowało przeciwokrętowy pocisk manewrujący Neptun, który wszedł do służby w 2021 r. W kwietniu 2022 r. zrobiło się o nim głośno, gdy przy jego pomocy zatopiono krążownik "Moskwa", okręt flagowy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

W kolejnych latach biuro opracowało kilka wariantów pocisku Neptun przeznaczonych do zwalczania celów lądowych. Jednym z nich był tzw. Długi Neptun, który ma większą średnicę i jest dłuższy niż pierwotna wersja przeciwokrętowa, ponieważ wyposażono go w większe zbiorniki paliwa. Dzięki temu zasięg wzrósł z 280 km do około 1000 km.

Zwiększono również masę głowicy bojowej o 110 kg, do 260 kg. Pocisk ma 6 m długości (bez silnika startowego), a średnica kadłuba wynosi 50 cm.

W 2023 r. przedstawiciel ukraińskiego ministerstwa obrony informował, że Długi Neptun jest kompatybilny z tymi samymi wyrzutniami, które wykorzystywano dla podstawowej wersji przeciwokrętowej.

Kijów nie wspomina często o programie Neptun

Od czasu zatopienia "Moskwy" o pociskach Neptun pisze się w Ukrainie dużo mniej niż np. o pociskach manewrujących FP-5 "Flamingo". Wzmianki o nich pojawiają się rzadko i zawierają niewiele szczegółów. Na przykład w listopadzie 2025 r. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wspomniał jedynie, że Długich Neptunów użyto do ataków na cele w Rosji.

Z kolei w kwietniu 2026 r. ukraińska marynarka wojenna poinformowała, że do ataku na zakłady Atlant Aero w Taganrogu wykorzystano pociski Długi Neptun.