Forsal logo

Nadchodzi Neptun-2. Europejski gigant pomoże w rozwoju pocisku, który zatopił "Moskwę"

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:47
Odpalenie rakiety Neptun
Nadchodzi Neptun-2. Europejski gigant pomoże w rozwoju pocisku, który zatopił "Moskwę"/X.com
Europejski koncern zbrojeniowy MBDA, produkujący m.in. pociski manewrujące Storm Shadow/SCALP, podpisał memorandum z ukraińskim Biurem Konstrukcyjnym Łucz. Dotyczy ono opracowania nowej wersji pocisku Neptun, którego użyto w 2022 r. do zatopienia krążownika "Moskwa" na Morzu Czarnym.

Memorandum w sprawie budowy Neptuna-2

Komunikat w sprawie memorandum opublikowała na swojej stronie MBDA we wtorek.

"Porozumienie dotyczy dalszego rozwoju pocisku manewrującego Neptun. Łucz i MBDA będą wspólnie pracować nad przełomowymi rozwiązaniami technologicznymi, które zwiększą zdolności uderzeniowe nowej wersji rakiety Neptun-2, a jednocześnie pogłębią strategiczną współpracę obronną z Ukrainą" - czytamy w nim.

Dalej koncern podkreślił, że dysponuje niezbędnymi technologiami, kompetencjami oraz międzynarodowymi partnerstwami pozwalającymi na opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów uzbrojenia przeznaczonych do precyzyjnych uderzeń.

Jednocześnie zaznaczono, że kijowskie Biuro Konstrukcyjne Łucz ma duże doświadczenie w projektowaniu, rozwijaniu, integrowaniu i produkcji zaawansowanych systemów uzbrojenia.

Ewolucja pocisku manewrującego Neptun

Łucz opracowało przeciwokrętowy pocisk manewrujący Neptun, który wszedł do służby w 2021 r. W kwietniu 2022 r. zrobiło się o nim głośno, gdy przy jego pomocy zatopiono krążownik "Moskwa", okręt flagowy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

W kolejnych latach biuro opracowało kilka wariantów pocisku Neptun przeznaczonych do zwalczania celów lądowych. Jednym z nich był tzw. Długi Neptun, który ma większą średnicę i jest dłuższy niż pierwotna wersja przeciwokrętowa, ponieważ wyposażono go w większe zbiorniki paliwa. Dzięki temu zasięg wzrósł z 280 km do około 1000 km.

Zwiększono również masę głowicy bojowej o 110 kg, do 260 kg. Pocisk ma 6 m długości (bez silnika startowego), a średnica kadłuba wynosi 50 cm.

W 2023 r. przedstawiciel ukraińskiego ministerstwa obrony informował, że Długi Neptun jest kompatybilny z tymi samymi wyrzutniami, które wykorzystywano dla podstawowej wersji przeciwokrętowej.

Kijów nie wspomina często o programie Neptun

Od czasu zatopienia "Moskwy" o pociskach Neptun pisze się w Ukrainie dużo mniej niż np. o pociskach manewrujących FP-5 "Flamingo". Wzmianki o nich pojawiają się rzadko i zawierają niewiele szczegółów. Na przykład w listopadzie 2025 r. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wspomniał jedynie, że Długich Neptunów użyto do ataków na cele w Rosji.

Z kolei w kwietniu 2026 r. ukraińska marynarka wojenna poinformowała, że do ataku na zakłady Atlant Aero w Taganrogu wykorzystano pociski Długi Neptun.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolska podpisze umowę obronną z Niemcami. W ważnej kwestii Warszawa powiedziała "nie" »
Tematy: wojna w UkrainieMBDA Missile SystemsDługi Neptunpociski Neptun
Powiązane
Zestaw Wołna Kupoł Gwarant po ataku ukraińskich dronów
Rosja znalazła sposób na Starlinki. "Flash" alarmuje
Makieta czołgu Capint na targach Eurosatory 2026
Nowy europejski czołg przyszłości. Capint ruszy do ataku z robotycznymi skrzydłowymi
Płonący budynek w Charkowie po rosyjskim ataku
Rosja znalazła słaby punkt ukraińskiej obrony? Tak zmienia taktykę zmasowanych ataków
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
300 plus, ZUS, świadczenie, 2026, prąd
300 plus na prąd bez względu na dochód. Bez wniosku pieniądze nie trafią na konto
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Policjant kontroluje stan techniczny i światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła. Mamy harmonogram zmian
Lotnisko, Gdańsk
To najlepsze lotniska świata. Polskie miasto docenione. To nie Warszawa
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj