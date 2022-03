"Rosyjskie dowództwo nie mogło nie wiedzieć, co grozi Ukrainie i całej Europie w związku z atakiem czołgów na dużą skalę wymierzonym w Zaporoską Elektrownię Atomową. Konsekwencje, ryzyko, wielkość zniszczeń - wszystko zostało przemyślane przez Rosjan zawczasu. Oznacza to, że dosłownie każdy rosyjski żołnierz zaangażowany w ten atak doskonale rozumiał wszystkie możliwe konsekwencje. I należy to wziąć pod uwagę, próbując zrozumieć motywy działań Rosjan na Ukrainie. Rosja celowo szantażuje świat katastrofą nuklearną" - powiedział Podolak.

Dodał, że każde trafienie z czołgu, rakietą, czy bombą w elektrownię może doprowadzić do potwornej katastrofy.

"Zaporoska Elektrownia Atomowa to największa elektrownia jądrowa w Europie. Jeśli wydarzy się tam coś nieodwracalnego, będzie to co najmniej sześć razy gorsze niż w Czarnobylu" - ocenił prezydencki doradca.

Podolak oświadczył ponadto, że Rosja z rozmysłem łamie wszelkie konwencje, prawa i zasady wojny, starając się wyrządzić maksymalne zniszczenia w infrastrukturze, by wywołać panikę u obywateli.

Brytyjski minister obrony: Rosyjski ostrzał elektrowni jądrowej to igranie z ogniem

Prezydent Rosji Władimir Putin igra z ogniem pozwalając atakować na Ukrainie elektrownię jądrową - ostrzegł w piątek brytyjski minister obrony Ben Wallace. Wezwał Putina, by zaprzestać atakowania takich obiektów.

"W najostrzejszych słowach wzywamy rosyjskiego prezydenta, by absolutnie zaprzestać ataków na takie obiekty, gdyż jest to niewiarygodnie niebezpieczne. Jest to niebezpieczne nie tylko dla Ukrainy i Rosji, ale także dla Europy. Jest to igranie z ogniem, które naprawdę wykracza poza wszystko, co ma związek z logiką lub koniecznością" - mówił Wallace na konferencji prasowej podczas wizyty w Kopenhadze.

Ukraina poinformowała w piątek, że rosyjskie siły wojskowe zajęły elektrownię atomową w Zaporożu - największą w Europie - którą wcześniej ostrzeliwały. W wyniku tego ostrzału wybuchł pożar w znajdującym się na terenie tego kompleksu pięciopiętrowym budynku szkoleniowym. Ogień już ugaszono.

Trzech ukraińskich żołnierzy zginęło w obronie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Trzech ukraińskich żołnierzy zginęło w obronie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - podała w piątek agencja Associated Press, powołując się na Enerhoatom, ukraiński koncern państwowy, w skład którego wchodzą wszystkie elektrownie jądrowe na Ukrainie.

Enerhoatom informuje, że trzech ukraińskich żołnierzy zginęło, a dwóch zostało rannych w rosyjskim ataku - podała AP.