"Przeszliśmy do absolutnie nowego etapu, o jakim nawet nie myśleliśmy dwa miesiące temu (...), do przestawiania sił zbrojnych Ukrainy na uzbrojenie NATO, na natowskie standardy. To już się dzieje" - powiedział Kułeba w wystąpieniu na Facebooku.

"Na początek pojechały do nas haubice, ale to tylko początek, trafi do nas znacznie więcej. To jest moment historyczny, to jest przełom" - powiedział minister.

O pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy rozmawiali we wtorek przedstawiciele resortów obrony kilkudziesięciu krajów NATO i spoza Sojuszu, na spotkaniu w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech.