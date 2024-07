Nowy sprzęt z Korei Północnej dostrzeżony na Ukrainie? To byłaby bardzo zła wiadomość

Przez media społecznościowe przewinęło się zdjęcie przedstawiające kadr filmu, na którym widać pojazd opancerzony. Choć jakość nagrania jest kiepska, to wiele osób twierdzi, że widoczny na zdjęciu pojazd to północnokoreańska konstrukcja. Jeśli przypuszczenia są słuszne, to byłby to bardzo zły znak dla Ukrainy.