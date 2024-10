Scholz i Zełenski w Berlinie

Przemawiając w piątek w Berlinie u boku prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Scholz zapewnił, że Niemcy pozostaną najhojniejszym donatorem wojskowym Ukrainy w Europie, przy czym główny nacisk zostanie położony na wzmocnienie obrony powietrznej kraju przed atakami Rosji.

Nie tylko drony bojowe i pociski artyleryjskie

Jak powiedział Scholz, najnowszy pakiet uzbrojenia, będący efektem wspólnych działań Belgii, Danii i Norwegii, będzie obejmował również samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard, drony bojowe, sprzęt radarowy i pociski artyleryjskie.

„Wszystko to pokazuje dwie rzeczy” – powiedział Scholz reporterom. „Po pierwsze: Ukraina może na nas liczyć. Po drugie, jest to jasny komunikat dla Putina: gra na czas nie zadziała. Nie przestaniemy wspierać Ukrainy”.

Rajd po europejskich stolicach

Zełenski odbył w tym tygodniu wizyty w Londynie, Paryżu i Rzymie, a dziś przybył do Berlina. Powtórzył, że zamierza ujawnić szczegóły nowego „planu zwycięstwa”, który ma być wizją Kijowa dotyczącą zakończenia wojny z Rosją.

Globalne Południe, negocjacje pokojowe i Rosja

Prezydent starał się zwiększyć globalne poparcie dla apelu Ukrainy o wycofanie się Rosji z jej terytorium, choć wysiłki na rzecz tej „formuły” pokojowej spełzły na niczym, zwłaszcza że państwa tzw. Globalnego Południa domagają się, aby w każdym procesie do stołu negocjacyjnego zasiadała także Moskwa.

Nowy szczyt pokojowy jeszcze w tym roku?

Ukraina zamierza zorganizować szczyt jeszcze w tym roku, aby przyspieszyć ten proces, po tym jak światowi przywódcy spotkali się w czerwcu w Szwajcarii. „Domagamy się sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy i będziemy nad tym pracować” – powiedział Zełenski. „Przedstawię plan zwycięstwa, który jest pomostem do nowego szczytu pokojowego. Nie jest to zastąpienie formuły pokojowej — jest to instrument mający na celu wzmocnienie pozycji Ukrainy”.

50 mld dolarów pożyczki do G7

Scholz wzmocnił również zobowiązanie grupy G7 dotyczące pozyskania 50 miliardów dolarów pożyczek dla Ukrainy z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. Proces ten utknął w martwym punkcie, gdyż sojusznicy targowali się o ostatnie szczegóły, a Stany Zjednoczone domagały się zapewnienia, że ​​wkład Unii Europejskiej nie zostanie zablokowany przez węgierskie weto.