Do ataku doszło w poniedziałek późnym wieczorem. Uszkodzone zostały dwa transformatory. W wyniku ataku liczący ok. 15 tys. mieszkańców Rylsk, położony w odległości ok. 50 km od granicy z Ukrainą, został pozbawiony prądu – oznajmił gubernator obwodu Aleksandr Chinsztejn na Telegramie. Jak dodał, dwóch nastolatków odniosło obrażenia.

Reklama

Reklama

"Wróg wysadził w nocy mosty przy użyciu rakiet"

Według rosyjskich tzw. blogerów wojskowych siły ukraińskie wtargnęły do obwodu przy wsparciu pojazdów opancerzonych i dronów.

„Wróg wysadził w nocy mosty przy użyciu rakiet i przypuścił rano atak uzbrojonymi grupami. Pojazdy rozminowujące zaczęły torować drogę na polu minowym, po czym wjechali żołnierze w pojazdach opancerzonych. Na granicy trwają ciężkie walki” – napisał bloger RVvoenkor w poniedziałek wieczorem. Inny bloger wojskowy, Rybar, napisał we wtorek, że wtargnięcie sił ukraińskich w pobliżu miejscowości Tiotkino przy granicy było nieudane.

Ewakuacja rosyjskich miejscowości

Administracja obwodu podała na Telegramie we wtorek, że władze ewakuują mieszkańców miejscowości położonych w pobliżu granicy, gdyż ukraińskie ataki przy użyciu dronów stały się częstsze w ciągu ostatniej doby.

Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych poinformował we wtorek na Telegramie, że w ciągu ostatniej doby jednostki ukraińskie prowadziły operacje militarne w obwodzie kurskim i odparły 18 ataków wroga.