Ukraina oddała złoża USA? Kontrowersyjna umowa ratyfikowana bez sprzeciwu!

338 ukraińskich parlamentarzystów zagłosowało jednogłośnie za umową z USA o dostępie do ukraińskich złóż. Amerykanie zyskali priorytetowy dostęp do ropy, gazu, aluminium i grafitu, a Kijów nie uzyskał żadnych gwarancji w zamian. To głosowanie odbyło się po jednoznacznej presji ze strony prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.