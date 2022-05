Z nieoficjalnych informacji wynika, że negocjacje z firmą prowadzi Francja. Na pytanie DGP francuskie ministerstwo zdrowia odpowiada, że liczy na to, że rozmowy toczące się „między Komisją Europejską a państwami członkowskimi doprowadzą do dostosowania umów do obecnej sytuacji, w której doszło do spadku zapotrzebowania na szczepionki”. Zarazem jednak informuje DGP, że faktycznie zamówienia przewyższają liczbę ludności. Francja czeka na 100 mln dawek od firmy Pfizer-BioNTech w okresie od czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r., kolejnych 16 mln Moderny do końca 2022 r., ale także ponad 3 mln od Novavaxu od maja 2022 do lipca 2022 r. Francja zamówiła także szczepionki Sanofi, oczekujące na wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (szacuje się, że nastąpi to latem 2022 r.).